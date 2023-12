La premier Giorgia Meloni ha una sosia. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Perché tutti parlano della sosia di Giorgia Meloni? Chi è Antonella

La premier Giorgia Meloni ha una sosia che si chiama Antonella. Nelle ultime ore sta diventando virale un video pubblicato sul popolare social di TikTok, dove si vede Antonella, negoziante che vive a Torre del Greco, in provincia di Napoli, che prepara alcuni pacchettini di Natale. La somiglianza con la premier è davvero impressionante, anche se gli occhi della signora Antonella sono scuri e non chiari come quelli della premier Meloni. Nel video divenuto orami virale, si vedono due clienti che si affacciano al negozio e scherzano: “Ma che ha fatto Meloni, ha cambiato mestiere? E’ venuta a lavorare con voi? Ora si è messa a fare le confezioni di Natale?” La signora Antonella sorride e sta al gioco preparando i pacchettini per Natale, consapevole della forte somiglianza con Giorgia. I clienti poi commentano anche che i prezzi della “Meloni” sono prezzi buoni. Al video sono arrivati centinaia di commenti, tra cui: “non può essere lei è troppo dolce, e poi a differenza sua lavora”, “signora con tutto il rispetto ma voi siete più bella, più bella assai, infine c’è anche chi pensa che in realtà si tratti di un fotomontaggio. Tutta questa popolarità ha sicuramente giovato all’attività della signora Antonella che, con ironia, sta promuovendo con successo la sua attività.

Personaggi famosi e sosia

Giorgia Meloni non è sicuramente il primo personaggio famoso ad avere una sosia. Nel corso degli anni sono stati individuati diversi sosia di personaggi famosi, come star del cinema o cantanti famosi. Vediamone insieme qualcuno:

Ed Sheeran: il noto cantautore britannico ha un sosia di nome Ty Jones, di Manchester. Il giovane assomiglia talmente tanto al cantautore che spesso viene fermato per strada dai fan di Ed Sheeran, spesso infatti è costretto ad indossare cappelli enormi, oltre a fare la spesa in orari notturni ed evitare il più possibile luoghi affollati.

Emma Watson: anche l'indimenticabile Hermione Granger della saga di Harry Potter ha una sosia. Si chiama Kari Lewis, è indiana ed è una assistente didattica. Approfittando della forte somiglianza con Emma, Kari è diventata cosplayer.

Kate Middleton: la Principessa del Galles ha anche lei una sosia, si chiama Gabriella Munro Dunkley. La somiglianza è così forte che una volta, uno dei membri dei One Direction, Harry Styles, le ha chiesto un autografo pensando che si trattasse proprio di Kate Middleton!

Sangiovanni: tornando nel nostro Paese, anche il cantante Sangiovanni ha un sosia. Si chiama Albe e anche lui ha partecipato al programma "Amici" di Maria De Filippi come cantante, anche se il genere musicale è diverso.

: tornando nel nostro Paese, anche il cantante Sangiovanni ha un sosia. Si chiama Albe e anche lui ha partecipato al programma “Amici” di Maria De Filippi come cantante, anche se il genere musicale è diverso. Brad Pitt: anche l’attore statunitense ha un sosia, si chiama Nathan Meads, operaio di Oxford. L’assomiglianza con Brad è davvero impressionante.

