Rosy Chin è una rinomata chef di cucina fusion, food blogger per Giallo Zafferano e imprenditrice di successo. Dopo essere comparsa in alcuni programmi televisivi culinari come E’ sempre mezzogiorno e Camper in Viaggio, a settembre 2023 ha preso parte al cast del Grande Fratello, diventando una delle concorrenti più amate dal pubblico italiano. Riguardo alla sua vita privata sappiamo che è legata da oltre dieci anni al marito Paolo La Quosta. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutti i dettagli: chi è, il suo lavoro, le sue passioni e la storia d’amore con la nota cuoca.

Chi è Paolo La Quosta, il marito di Rosy Chin: vita privata e lavoro

Paolo La Quosta è un uomo estremamente riservato riguardo alla sua vita privata, di conseguenza non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che è nato a Milano e dovrebbe avere 39 anni. Ha frequentato la scuola alberghiera e attualmente lavora come cuoco presso il ristorante orientale Yokohama a Milano, dove è co-proprietario insieme a sua moglie Rosy Chin. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 15mila follower, ama condividere alcuni scatti delle sue più grandi passioni: la cucina orientale e il calcio. Immancabili le foto in compagnia della sua famiglia, dei suoi figli e di sua moglie. Nel suo canale social sono infatti numerose le dediche romantiche che pubblica per la sua dolce metà, soprattutto ora che si trova all’interno della casa del Grande Fratello.

La storia d’amore tra Paolo La Quosta e Rosy Chin

Galeotto tra Paolo La Quosta e Rosy Chin è stata proprio la grande passione che condividono per la cucina. I due si sono conosciuti quando avevano soltanto 14 anni, tra i banchi di scuola dell’istituto alberghiero di Milano. Ma dopo il diploma la vita li ha portati lontani, le loro strade si sono divise, hanno fatto le loro esperienze, hanno cominciato e terminato nuove storie d’amore. Nel corso degli anni, Rosy Chin ha costruito la sua famiglia: si è sposata con un altro uomo e ha avuto due figli, Elizabeth e Thomas. Nonostante ciò, nella casa del Grande Fratello ha confessato di non aver mai dimenticato Paolo La Quosta. Così il destino, inaspettatamente, ha riunito le loro vite. Dopo il divorzio di Rosy Chin, i due hanno deciso di non separarsi più. Nel 2018 sono convolati a nozze e hanno dato alla luce un meraviglioso bambino di nome Samuel. Ad oggi i due sono più innamorati ed uniti che mai.

