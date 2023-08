Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come l’ex portiere della Nazionale ha fatto la proposta alla conduttrice televisiva.

Perché tutti parlano della proposta di matrimonio di Gigi Buffon a Ilaria D’Amico?

Dopo dieci anni di relazione, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano. La conduttrice televisiva ha compiuto ieri, 30 agosto 2023, 50 anni e, nel corso di una intervista a Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera“, ha annunciato che lei e Gigi Buffon si sposeranno, probabilmente nell’estate del 2024. Ilaria D’Amico ha rivelato che lo scorso gennaio Gigi Buffon le ha fatto la proposta come si deve nella loro casa di Parma. Questo il racconto della D’Amico: “a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo a cena, di punto in bianco, diceva: ‘ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’ Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via WhatsApp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve”. La giornalista ha continuato dicendo che non hanno ancora una data precisa ma che pensavano alla prossima estate, anche se ci saranno gli Europei: “ci eravamo detti di farlo a Giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale, e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese…scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo e senza clamore. Gigi per me rappresenta completezza e serenità”.

Ilaria D’Amico televisivamente arriva da un periodo non molto positivo, dopo l’esperienza in Rai, con la chiusura anticipata del programma “Che c’è di nuovo” su Rai 2. La conduttrice televisiva ha rivelato che l’esperienza in Rai è stata scioccante, perché prima l’hanno voluta a tutti i costi e dopo si è sentita trattata come un’intrusa, ma per fortuna grazie alla proposta di Gigi, Ilaria D’Amico ha di che sorridere.

La storia d’amore tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico stanno insieme orami da dieci anni e sembrano finalmente pronti per il grande passo. La loro storia era iniziata con scetticismo da parte di lei, “non avrei mai ipotizzato di innamorarmi di lui. Ero un pò prevenuta, pensavo stupidamente ai ruoli: il calciatore, la giornalista che si occupa di sport. Poi, a un eventi benefico, ho iniziato a parlargli in modo approfondito e tutto è diventato molto veloce. Eravamo nello stesso momento emotivo, con un grande bisogno di ascolto reciproco delle crisi vissute, delle solitudini trascorse. Dopo un mese era come se ci conoscessimo da anni e i progetti sono venuti naturalmente”. Lei e Buffon hanno un figlio, Leopoldo Mattia, che si aggiunge ai due figli avuti da Buffon con Alena Seredova e al figlio avuto dalla D’Amico con il primo amrito Rocco Attisani.