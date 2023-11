Perché tutti parlano del primo tatuaggio di Kim Kardashian? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano del primo tatuaggio di Kim Kardashian?

Durante l’ultimo episodio della serie televisiva “The Kardashians“, Kim Kardashian ha rivelato al suo amico e hairstylist Chris Appleton di aver fatto il suo primo, e unico, tatuaggio, nel 2021, insieme al suo gruppo di amiche, dopo la sua conduzione e partecipazione al “Saturday Night Live”. Questa notizia ha destato scalpore tra i suoi fan, nonostante, al giorno d’oggi, farsi un tatuaggio è una delle cose più comuni in assoluto. Quindi perché il primo tatuaggio di Kim Kardashian ha suscitato tanto scalpore? Nel 2009, Wendy Williams aveva chiesto a Kim Kardashian se avesse qualche tatuaggio e questa è stata la risposta dell’imprenditrice statunitense: “cara, metteresti uno sticker su una Bentley?” La battura di Kim è divenuta celebre sul web, basta pensare che diverse persone hanno poi scelto di non farsi un tatuaggio. Quindi, il fatto che, qualche anno dopo questa dichiarazione, Kim si sia fatta un tatuaggio ha sicuramente sorpreso i tanti fan dell’imprenditrice.

Kim Kardashian, che cosa si è tatuata?

Come abbiamo appena visto, nonostante quanto da lei affermato durante una intervista nel 2009, un paio di anni fa Kim Kardashian si è fatta un tatuaggio. C’è da dire però che il tattoo è stato fatto in una zona davvero super nascosta, per non parlare delle dimensioni assai ridotte. Per l’esattezza il tatuaggio di Kim Kardashian si trova nella parte interiore del labbro inferiore e non è altro che un piccolo simbolo dell’infinito. Vedremo adesso quante avranno la voglia e soprattutto il coraggio di imitare Kim e farsi un tatuaggio nello stesso punto scelto dall’imprenditrice!

Tatuaggio all’interno del labbro: i pro e i contro

Se ad alcuni di voi è venuta voglia di copiare Kim Kardashian e farsi quindi un tatuaggio all’interno della bocca, chiamato inner lip inking, ovvero tatuaggio all’interno del labbro, vediamo adesso insieme i pro e i contro. Iniziamo dai pro:

Trendy: è sicuramente un tatuaggio alla moda, oltre a Kim Kardashina ci sono altre star che hanno deciso di farsi lì un tatuaggio, come Kendall Jenner o la figlia di Michael Jackson, Paris.

è sicuramente un tatuaggio alla moda, oltre a Kim Kardashina ci sono altre star che hanno deciso di farsi lì un tatuaggio, come Kendall Jenner o la figlia di Michael Jackson, Paris. Effetto vedo-non-vedo: si tratta di un tatuaggio che si vede solo se viene mostrato, altrimenti rimane nascosto.

si tratta di un tatuaggio che si vede solo se viene mostrato, altrimenti rimane nascosto. Non dura tanto: il tatuaggio all’interno della bocca non dura nel tempo, la saliva infatti consuma l’inchiostro fino a cancellarlo.

Vediamo ora i contro:

Ha breve durata: per chi vuole un tatuaggio che duri per sempre l’interno del labbro non è la scelta migliore, infatti può durare al massimo 5 anni.

per chi vuole un tatuaggio che duri per sempre l’interno del labbro non è la scelta migliore, infatti può durare al massimo 5 anni. Deve essere semplice : in questa zona si deve per forza optare per qualcosa di molto semplice, niente disegni elaborati.

: in questa zona si deve per forza optare per qualcosa di molto semplice, niente disegni elaborati. Dolore: essendo una zona molto sensibile il tatuaggio non sarà di certo indolore.

essendo una zona molto sensibile il tatuaggio non sarà di certo indolore. Cura: oltre a non poter mangiare per diverse ore, bisognerà prendersi cura del tatuaggio per diverse settimane.

