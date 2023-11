Scopriamo i dettagli della nuova collezione Swarovski X Skims. Una collezione di body jewelry e capi prêt-à-porter che celebra il corpo come gioiello prezioso e come scrigno di qualcosa di ancora più prezioso, ovvero la propria essenza. Il marchio di Kim Kardashian è pronto a far brillare il corpo delle donne.

Swarovski X Skims: la nuova collezione di body jewelry tutta da scoprire

Swarovski, istituzione nel mondo dei gioielli, e Skims, marchio di intimo, loungewear e shapewear di ultima generazione firmato da Kim Kardashan, hanno annunciato una nuova collaborazione che è già entrata a far parte della lista dei desideri di Natale di moltissime donne. Disponibile dal 7 novembre 2023 sul sito ufficiale di Skims, nei negozi Swarovski e in alcuni selezionati negozi di lusso in tutto il mondo, tra cui la Rinascente di Piazza Duomo a Milano, questa collezione è destinata a stupire, sorprendere e far innamorare. Con un esclusivo takeover fino al 26 novembre, la collezione Swarovski x Skims includerà gioielli da corpo, intimate e ready-to-wear già intravisti nei meravigliosi scatti della campagna, che sono già diventati virali. Come riportato da Marie Claire, si parla di un brillante connubio della “joyful extravagance” che contraddistingue il marchio Swarovski e dell’avanguardia sensuale dei prodotti di ultima generazione firmati Skims. Questa nuova collezione, in cui si sente l’impronta di Kim Kardashian, promette di emanare un lusso innato, eleganza e sensualità, ma anche una forte determinazione. L’obiettivo è quello di promuovere la libera espressione individuale delle donne, celebrando il loro corpo, qualsiasi corpo, in qualsiasi modo sia fatto, come se fosse un gioiello prezioso, oppure come se fosse lo scrigno di qualcosa di ancora più prezioso, come la propria essenza.

Swarovski X Skims: I dettagli della nuova collezione

I tagli più iconici del patrimonio Swarovski sono stati incastonati sui capi più virali di Skims, portando così alla luce un nuovo design davvero molto particolare, una linea completa di body jewelry e capi prêt-à-porter, incluso intimo, body e abiti size-inclusive. Questi prodotti, che sicuramente verranno richiesti da moltissime donne come regali di Natale di grande classe, possono essere indossati in ogni occasione, sovrapposti per creare layering di carattere oppure lasciati intravedere sotto i vestiti, con un pizzico di malizia che non guasta mai, abbinati a collane girocollo, bracciai ecc. Tutti i prodotti della nuova collezione Swarovski x Skims sono realizzati a mano, con grande precisione e un’attenzione incredibile ai dettagli e alla sostenibilità delle lavorazioni, così da offrire una bellezza particolare e anche uno splendore unico. Sono prodotti che riescono ad adattarsi in modo perfetto ad ogni body shape, mandando messaggi positivi e aumentando la sicurezza e il comfort delle donne che li scelgono. Sfoggiarli riesce a rendere luminosa e bellissima qualsiasi donna, mantenendo sempre un tocco di eleganza e un tocco di sensualità.

