“Ho 800 abiti e 500 paia di scarpe”: perché il magazzino di Simona Ventura è ormai sulla bocca di tutti? La showgirl, nei suoi lunghi anni di carriera, per lo più quasi tutti in RAI, ha mostrato grande gusto nel vestire, e passione per la moda. I suoi outfit sono tutti molto particolari e di tendenza. Dunque non stupisce che Simona possegga un ampio guardaroba. Di recente, però, avrebbe accennato ad un magazzino. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Perché tutti parlano del magazzino di Simona Ventura? “Ho 800 abiti e 500 paia di scarpe”, ammette la conduttrice TV

Possiede oltre 1000 pezzi, tra borse, abiti ed accessori. E il loro numero supera ampiamente le aspettative, se si pensa che solo gli abiti sono circa 800.

“La moda è ciclica, torna sempre. Per questo ho deciso di non buttare mai via nulla, e di conservare con cura accessori, abiti e scarpe. Per farlo, ho scelto di prendere un magazzino per ragioni di spazio”. Queste le parole della presentatrice durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La Ventura è attualmente presentatrice di Citofonare Rai2, accompagnata dalla bravissima Paola Perego.

Durante l’intervista Simona avrebbe confessato di lasciar utilizzare tutto il suo guardaroba magazzino, a sua figlia Caterina. La ragazza, di tanto in tanto, sottrarrebbe dei pezzi di stile alla sua mamma: ” Non i miei jeans però, perché ne ho molti a vita bassa, mentre ormai è di moda la vita alta.”

Una passione condivisa da mamma e figlia dunque, quella per la moda: un ottimo metodo per alleggerire le sofferenze, che negli anni hanno colpito la famiglia di Simona Ventura.

Simona Ventura e la rinascita dopo il divorzio con Bettarini

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini. La coppia avrà quindi due figli, nel 1998 e nel 2000. Nel 2004 a causa di numerosi tradimenti da parte di Stefano, Simona decide di separarsi, e il divorzio diventerà poi effettivo nel 2008. Nel 2014, poi, Simona decide anche di adottare una bambina.

Questo periodo è davvero duro e difficile per Simona: nel 2018, però incontra Giovanni Terzi. Il loro amore è fonte di gioia e di supporto per Simona. La coppia ha anche dichiarato che presto convolerà a nozze. Da tempo infatti, i due progettavano di sposarsi, ma la pandemia e la guerra hanno bloccato i loro preparativi.

Circa l’incontro con il suo amato Giovanni Terzi, la Ventura ha rivelato: “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui. Giovanni è un uomo risolto, non è in competizione con me. Ha una soluzione per tutto”.

Il Corriere della Sera ha chiesto inoltre a Simona Ventura, chi sarà la sua testimone di nozze: “Paola Perego. Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta, e mi può dare dei consigli”. Amiche nella vita privata e colleghe in TV, le due donne risultano più vicine che mai, alla conduzione in RAI.

Non ci resta dunque, che complimentarci con super Simo, e attendere di ammirare il look del giorno delle nozze: scommettiamo che, anche stavolta, la Ventura ci saprà sorprendere col suo stile innato e la sua creatività.