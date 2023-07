Quali saranno i colori di tendenza per quanto riguarda la stagione autunno/inverno 2023/24? Se siete curiose di scoprire quali siano le nuance che andranno di moda per la prossima stagione fredda, allora questo è il posto giusto per voi. Infatti stiamo per immergerci in un viaggio alla scoperta dei colori che più faranno tendenza, non appena le temperature si abbasseranno e i venti autunnali busseranno alle nostre porte.

Il rosso è tra i colori tendenza per l’autunno inverno 2023/24

Tra i colori padroni incontrastati delle passerelle, possiamo trovare di certo il rosso: infatti, con tutte le sue sfumature e diverse gradazioni, questo colore è senza ombra di dubbio un must have. Imparare a portare con disinvoltura e con eleganza il rosso, ci consente di poterlo quindi sfoggiare non solo nei mesi estivi, ma anche quando le temperature scendono.

Abbiamo recentemente osservato in passerella la proposta di Prada: un raffinato completo giacca e gonna over, davvero perfetto sia per l’ufficio che per un aperitivo con le amiche, se scelto di un rouge brillante. Anche Ferragamo consiglia di puntare su questo colore, soprattutto per cappotti e mantelle. Infine, Carolina Herrera ci svela anche un piccolo segreto per stare al caldo, essere sensuali e indossare il rosso: basterà puntare su di un abito corto, ma accollato. E super red.

Grigio e panna per uno stile classico

Sempre classico e chic, ma con un tocco di modernità: è la nuova proposta che gli stilisti ci hanno mostrato in passerella, per tonalità neutre e basic come il grigio e il panna.

Innegabilmente elegante, il look total white è apprezzato da donne e ragazze di tutte le età: per la stagione autunnale 2023/24, e in seguito anche per l’inverno, le case di moda ci consigliano di scegliere sfumature come il bianco sporco, o appunto il panna.

E per quanto riguarda il grigio? Da Bottega Veneta a Miu Miu, le proposte per questa sfumatura offrono un look androgino e dalle linee pulite. Meglio ancora, se si sceglie il grigio piombo per il giorno, e si lasciano altre sfumature, come il grigio perla, per la sera.

Il giallo senape illumina e scalda l’inverno

Ha il calore del sole, ma su maglioni, dolcevita e cappotti si rivela anche molto sofisticato: il giallo senape è una tonalità assolutamente di moda per la stagione autunno e inverno 2023/24, ed è in grado di riscaldare un outfit troppo semplice, donandogli soprattutto carattere e personalità. Nello specifico, durante le ultime sfilate di Burberry, vediamo il giallo senape abbinato anche ad altre sfumature come il giallo canarino: questi colori forti e vibranti sono spesso i padroni incontrastati di un intero look, creando così un effetto color block molto di tendenza.

L’intramontabile nero è sempre in voga

Dulcis in fundo, il classico e amatissimo nero: nella stagione autunno/inverno, il total black è sempre stato fortemente apprezzato da moltissime icone di stile (come ci insegna anche Coco Chanel). Un total look nero infatti, abbinato ai giusti accessori e al make up adatto, può essere indicato per una giornata di lavoro in ufficio come per un cocktail: il segreto è quello di elevare tutto il look, cambiando ad esempio delle scarpe basse con un paio di pump dal tacco vertiginoso, e aggiungendo gioielli importanti dai bagliori dorati.

In conclusione, possiamo affermare che i nuovi trend della stagione fredda 2023/24, vedono come protagonista il rosso, accompagnato (e perché no, anche abbinato), a toni basic e al classico nero. Con una punta di giallo.