TikTok: la borsa più virale è di Zara e dovresti averla anche tu

Su TikTok è diventata virale la borsa di Zara. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che borsa si tratta.

La borsa più virale di TikTok è di Zara e dovresti averla anche tu

TikTok è diventato ormai uno dei social più usati. Tanti i trend che vengono lanciati ogni giorno, tra le borse quella divenuta virale nel giro di poco è di Zara. Si tratta di una borsa piccola a forma di cuore rosa scuro ricoperta di brillantini. Questa borsa è diventata virale nel giro di poco e sta già conquistando tutte! Milioni le visualizzazioni su TikTok, è iniziata quindi la caccia per accaparrarsi questa borsa da sfoggiare in questa stagione estiva.

Le altre borse virali su TikTok

Nel corso dell’ultima settimana sono tante le borse divenute virali sul celebre social di TikTok, alcune economiche altre invece di lusso, ma tutte estremamente belle e chic, ideali per questa stagione estiva. In particolare sono divenute virali le borse mezzaluna, divenute it-bag nel giro di poco tempo e caratterizzate dalla loro forma semicircolare. Questo tipo di borsa è molto amata dalle donne, sono infatti delle borse eleganti ma allo stesso tempo adatte anche per occasioni più casual. Inoltre, come si può vedere dai video su TikTok, sono anche molto capienti. Impazzano infatti sui social le challenge che vedono inserire quanti più oggetti possibile all’interno delle borse mezzaluna.

Ma vediamo adesso insieme quali sono quelle più cliccate: