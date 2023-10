Perché tutti parlano della gravidanza di Emma Bonino? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano della gravidanza di Emma Bonino?

Emma Bonino, una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano, è stata intervistata da Francesca Fagnani durante la prima puntata della nuova edizione del programma televisivo “Belve” su Rai 2. Durante l’intervista, la Bonino ha parlato della sua gravidanza e del motivo che l’ha spinta, tanti anni fa, ad abortire, ovvero perché non si sentiva pronta a diventare madre. Emma Bonino ha raccontato di essere rimasta incinta per colpa del ginecologo, il quale le aveva detto di essere sterile e ha poi parlato della sua battaglia in prima persona per garantire a tutte le donne il diritto all’interruzione della gravidanza, desiderio maturato a seguito della sua esperienza diretta. Ecco le parole della politica italiana: “l’umiliazione è stata talmente forte che mi sono detta mai più. L’umiliazione di dover andare di notte e di nascosto a cercare il professore e tornarmene in treno. Mi chiedevo perché mi stesse capitando, perché lo stessi subendo. Da allora mi sono detta: ‘a nessuna mai più’. Non ho mai avuto figli. Un figlio è per sempre e questo per sempre dentro non ho mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho avuto altri tipi di coraggio ma questo no. Io ho abortito perché non mi sentivo pronta a essere una madre come, poi, non mi sono mai sentita pronta in tutta la mia vita.” La conduttrice Francesca Fagnani ha poi ricordato a Emma Bonino una foto del 1975 dove sembrava che fosse la stessa politica a praticare un aborto: “quando ero in esilio in Francia, perché a un certo punto è arrivato un mandato di arresto, le attiviste avevano imparato la tecnica in Cina, che è una tecnica che adesso si usa in tutti gli ospedali. Certo, mi sentivo responsabile. Verificavo che si fosse all’inizio della gravidanza.” Emma Bonino ha poi raccontato che il più grande amore della sua vita si chiamava Roberto Cicciomessere e che sognava di invecchiare con lui, ma l’uomo alla fine se ne era andato perché innamorato di un altra donna.

Emma Bonino è guarita dal tumore

Durante l’intervista a Francesca Fagnani, Emma Bonino ha dato anche la bellissima notizia di essere guarita dal tumore che l’aveva colpita 8 anni fa. Queste le parole della politica piemontese: “voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma ma dopo 8 anni questo ospite indesiderato se ne è andato. La malattia mi ha insegnato la pazienza. Io ero piena di voglia di vivere, inca**ta come una biscia per questo maleducato ospite che mi ha costretto per 8 anni di ripetute terapie perché aveva l’80% di possibilità di recidiva. E giusto perché non mi arrivasse al cervello mi hanno fatto tanta radioterapia che mi ha bruciato tutti i bulbi piliferi. Come ho festeggiato il fatto che sia finita? Aspetto l’ultima prova che credo andrà bene perché mi sento bene. Mi sembra che questo intruso non ci sia più. Alla conferma festeggiamo.”

