Da diverse settimane si sente parlare della gravidanza di Elisabetta Gregoraci. La showgirl è davvero incinta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano della gravidanza di Elisabetta Gregoraci: La showgirl è incinta?

La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Elisabetta Gregoraci secondo alcuni rumors sarebbe incinta del secondo figlio. Sono passati sei anni dalla separazione con l’imprenditore e dirigente sportivo Flavio Briatore, da cui la Gregoraci ha avuto un figlio, Nathan Falco. Flavio ed Elisabetta, per amore del figlio, hanno deciso di mantenere un rapporto civile. In questi sei anni sono stati attributi diversi flirt a Elisabetta, ma nessuno di questi è stato mai confermato dalla showgirl calabrese. Solamente lo scorso anno, nel 2022, Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, il giovane manager Giulio Fratini, con il quale è quindi legata da circa un anno. I due si sono conosciuti in treno lo scorso anno, Fratini è l’ex di Roberta Morise, l’ex compagna storica del conduttore televisivo Carlo Conti. Secondo alcune indiscrezioni Elisabetta Gregoraci vorrebbe avere un altro figlio e formare una famiglia con Giulio Fratini, e c’è chi sostiene che la conduttrice di “Battiti Live” sia già incinta. Il settimanale “Nuovo” ha infatti posto l’attenzione sul fatto che ultimamente la Gregoraci sia stata fotografata sempre con la pancia coperta, e questo ha fatto pensare che possa essere già in dolce attesa. Queste però sono al momento solamente delle voci, ancora non ci sono state né conferme né smentite da parte della diretta interessata.

Elisabetta Gregoraci incinta? Il patto segreto con Flavio Briatore

Come detto poc’anzi, secondo alcune indiscrezioni Elisabetta Gregoraci sarebbe incinta del nuovo fidanzato, Giulio Fratini, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta, pare abbia preso bene la nuova relazione dell’ex moglie, con la quale ha un ottimo rapporto soprattutto per amore del figlio. Flavio ed Elisabetta vivono entrambi a Montecarlo proprio per vivere nella maniera più serena possibile il loro ruolo di genitori di Nathan Falco. Secondo il settimanale “Nuovo Tv” ci sarebbe un patto segreto stipulato nel 2017 tra Briatore e la Gregoraci. A rivelare questo patto sarebbe stata un’amica della showgirl calabrese. In pratica gli ex coniugi avrebbero concordato di essere, insieme al figlio, sempre una famiglia, a prescindere da tutto quello che succederà. Sulla rivista si legge quanto segue: “questo significa trascorrere tanto tempo in tre. Senza nessun altro intorno a turbare l’esclusività del momento. L’obiettivo sarebbe quello di non stravolgere gli equilibri famigliari anche se il matrimonio è finito”. Anche Alfonso Signorini, qualche anno fa, aveva parlato di un accordo tra Briatore e l’ex moglie, secondo cui Elisabetta non si sarebbe dovuta far vedere in pubblico con un altro uomo almeno per tre anni. Tutte queste sono solamente delle indiscrezioni, non sappiamo se questo patto esista davvero oppure no. Dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore non ha avuto altre storie importanti, se non qualche flirt. L’imprenditore ha voluto dedicarsi soprattutto al figlio, del quale è molto orgoglioso.