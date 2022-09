Elisabetta Gregoraci è stata finalmente avvistata in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore Giulio Fratini, già balzato agli onori delle cronache per aver avuto una storia con Raffaella Fico e con Roberta Morise.

Elisabetta Gregoraci: chi è il nuovo fidanzato

Da settimane si vociferava di una presunta liaison tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini e, nelle ultime ore, i due sono stati avvistati per la prima volta insieme. Fratini è già noto alle cronache rosa per aver avuto in passato delle liaison con le showgirl Roberta Morise e Raffaella Fico, ma entrambe erano durate meno di un batter di ciglia. Con l’ex moglie di Briatore le cose andranno diversamente?

Fratini è stato uno dei più famosi imprenditori under 30 d’Italia ed è figlio di Sandro Fratini.

Suo nonno ha fondato il brand Rifle. Secondo indiscrezioni lui ed Elisabetta Gregoraci si sarebbero incontrati per la prima volta a un evento in Toscana, e tra i due sarebbe presto scoccata la scintilla.

La showgirl, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua presunta liaison con l’imprenditore, con cui è stata avvistata per la prima volta in un resort extralusso della Sicilia.