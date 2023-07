Da diverse settimane sono sempre più diffuse le voci di un possibile divorzio tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Perché tutti parlano del divorzio tra Harry e Meghan?

Da diverse settimane non si fa che parlare di una crisi tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle che potrebbe portare al divorzio tra i due. Le voci erano iniziate poco più di un mese fa, durante la partita dei Lakers a Los Angeles. Durante quell’occasione Meghan non ha mai baciato in bocca il marito e questo ha cominciato a dettare dei sospetti. Inoltre pare che i due non abbiamo nemmeno festeggiato l’anniversario dei cinque anni di matrimonio e, secondo i media, Meghan sarebbe sempre in giro per feste ed eventi sociali, mentre Harry passerebbe il tempo a casa con i due bambini, Archie e Lilibet.

Il sito “RadarOnline” ha rivelato che i due stanno vivendo un periodo lontani, per ricostruire ciascuno la propria immagine. Il principe Harry starebbe infatti per partire per l’Africa per girare un documentario per Netflix, e anche per stare un pò di tempo da solo, viaggio infatti questo che potrebbe essere molto utile alla coppia. I due infatti pare abbiamo divergenze personali e culturali che li hanno fatti allontanare, non è un segreto che a Meghan non sia mai piaciuta l’etichetta di famiglia reale, mentre Harry pare abbia molta difficolta a inserirsi a Los Angeles.

Oltre a ciò ci sarebbero anche dei motivi economici a mettere in crisi la coppia, la villa di Montecito, ad esempio, ha dei costi esorbitanti per il mantenimento oltre che per garantire la sicurezza dei Sussex. Senza contare l’accordo con Spotify che non è andato a buon fine e che doveva valere 20 milioni di dollari. Tutto questo avrebbe portato a diverse liti tra i due.

Harry e Meghan: divorzieranno davvero?

Come detto in precedenza sono tanti i motivi che avrebbero portato alla crisi coniugale il principe Harry e Megan Markle. Il periodo che stanno vivendo è sicuramente molto difficile ma difficilmente si pensa che i due arriveranno al divorzio per tornare entrambi alle vite che facevano prima. Il giornalista investigativo Tom Bower ha detto che i i due potrebbero intraprendere progetti lavorativi separati, ma senza arrivare al divorzio: “l’ultima cosa che Harry vorrebbe sarebbe il divorzio. Sono sicuro che lui non voglia tornare in Gran Bretagna”.

La storica e biografa tra le più esperte della Royal Family, Angela Levin, sostiene che Meghan ha sicuramente ottenuto molti successi personali grazie alla storia con Harry ma che lasciarlo danneggerebbe la sua immagine personale: “lei ne ha abbastanza e ha ottenuto tutto quello che voleva da lui. Lei avanti con i suoi progetti e lui lo vedremo sempre meno. Ma Meghan non si separerà mai da Harry perché, se lo fa, perde l’interesse di molte persone perché è alla loro coppia che molti sono veramente interessati”. In poche parole la Levin sostiene che senza Harry Meghan sarebbe presto dimenticata e sicuramente non è quello che la donna vuole.