Divorzio in vista per Harry e Meghan: cause e rumors

Divorzio in vista per il principe Harry e Meghan Markle? Sembrerebbe proprio di si: scopriamo insieme tutte le possibili cause.

Divorzio in vista per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Le voci sulla presunta crisi tra i duchi di Sussex si fanno sempre più insistenti. Giorno dopo giorno, si aggiungono nuovi retroscena sull’imminente fine della loro storia: tutte le cause e le motivazioni.

Harry e Meghan, divorzio in vista: le cause

Già a marzo 2020 si parlava di una possibile crisi tra la coppia, quando Harry aveva espresso il desiderio di tornare nel Regno Unito per assistere al padre gravemente malato di Covid. Ma Meghan glielo avrebbe impedito. Nonostante tutto la coppia sembrava aver ritrovato serenità e stabilità. Tuttavia, a gennaio 2023, Harry e Meghan sono finiti di nuovo al centro del gossip a causa di una lite furiosa nella loro villa a Montecito. La coppia avrebbe litigato pesantemente tanto da dover richiedere l’intervento della polizia locale. Ma quali sono state le cause? Stando a quanto riportano le indiscrezioni, una delle motivazioni principali sembrerebbe essere stato proprio il libro Spare pubblicato da Harry in cui dedica alcune pagine anche alle sue ex. Dettaglio che sicuramente non è andato giù a Meghan Markle. A peggiorare la situazione si è aggiunta anche la continua faida con la famiglia reale, in particolare con Re Carlo III: dall’inaspettato sfratto da Frogmore Cottage, la dimora che la coppia ha ricevuto dalla Regina Elisabetta come regalo di nozze nel 2018, agli accordi già precedentemente preparati personalmente da Re Carlo III in caso di divorzio. Ma non è finita qua. Lo scorso 19 maggio la coppia ha festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio, ma sui social non hanno condiviso foto, post o dediche. Gesto che ha fatto aumentare le voci su una possibile crisi.

Separazione imminente per Harry e Meghan

Secondo gli ultimi rumors, il matrimonio tra Harry e Meghan è arrivato ufficialmente al capolinea. Il principe avrebbe affittato una camera al San Vincente Bungalow per restare lontano da sua moglie. Le cause del divorzio in vista sono numerose. La coppia non andrebbe più d’accordo e avrebbe prospettive molto diverse per il loro futuro. Meghan vorrebbe costruirsi una carriera come attivista, filantropa, influencer. Insomma… la vita che aveva prima di sposare il principe! Dal canto suo però, Harry vorrebbe solo vivere la sua quotidianità lontana dai riflettori. Inoltre, sembrerebbe che il principe sia intenzionato ad acquistare una nuova casa nel Regno Unito dove alloggiare durante i suoi viaggi di lavoro ed avere la possibilità di stare accanto alla sua famiglia. Non solo. Secondo i tabloid britannici, il principe Harry sarebbe già andato da un avvocato divorzista per definire il piano della separazione da sua moglie. Al momento ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati… ma i fatti parlano chiaro! Non c’è più nessuna speranza per salvare il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle.