Paolo Bonolis lascia la tv, come lui stesso ha annunciato. Uno dei conduttori più amati della televisione italiana ha deciso che a breve si ritirerà dal piccolo schermo, per dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi figli.

Perché Paolo Bonolis lascia la tv: i motivi, da quando si ritirerà

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e sembra essere pronto a lasciare il piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia. “Penso ancora di lavorare per poco tempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove” ha dichiarato Paolo Bonolis dal palco del Festival della tv di Dogliani, in provincia di Cuneo. Incalzato da Emilio Targia, il conduttore ha scherzato su questo annuncio dato così all’improvviso, di cui in realtà aveva già parlato in passato. “Non è una bomba, è una liberazione” ha dichiarato. Paolo Bonolis ha cercato di glissare sui tempi dell’eventuale ritiro, quando gli è stato chiesto se sarà in tv ancora per una decina d’anni. “Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo. È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi son dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri” ha aggiunto il conduttore, che ha deciso di mettere i suoi figli e la sua famiglia al primo posto. Bonolis si è sempre dedicato ai suoi figli, che per lui sono ciò che c’è di più importante, ma ora sente il bisogno di dedicare ancora più tempo a loro e anche a se stesso, in qualità di papà ma anche di uomo, lontano dai riflettori.

Paolo Bonolis: quando vuole ritirarsi?

In realtà, per quanto questo annuncio abbia sorpreso tutti, Paolo Bonolis aveva già accennato di essere pronto a mettere da parte il suo lavoro, quando era stato ospite della trasmissione Felicissima Sera, di Pio e Amedeo. In quell’occasione, il conduttore ha valutato un limite entro il quale lascerà la tv e metterà un punto alla sua carriera di conduttore di successo. “Penso di lavorare altri due anni circa. Non è un addio alle armi. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più se ci arrivo, poi se non ci arrivo…Comunque sì, tra due anni mi ritiro, presumo di sì” ha dichiarato Paolo Bonolis. In quell’occasione il pubblico non ha reagito bene, urlando un sonoro “no” generale. “Come no, annatece voi” ha risposto Paolo Bonolis. Con il suo modo sempre ironico e scherzoso, il conduttore ha decisamente annunciato il suo ritiro, che avverrà nei prossimi anni. Paolo Bonolis ha bisogno di pensare a se stesso e alla sua famiglia, fermandosi per la prima volta dopo tantissimi anni di successo. Non è ancora chiaro quando arriverà il suo ritiro, ma potrebbe essere imminente.