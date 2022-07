Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno già spazzato via le voci sulla loro presunta crisi di coppia. Nelle ultime ore, però, hanno fatto di più. I due sono tornati ancora una volta a Formentera, per trascorrere qualche altro giorno di passione.

Bruganelli e Bonolis a Formentera: nessuna crisi

Nessuna crisi in corso tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due, qualche settimana fa, avevano già smentito il chiacchierriccio sul loro conto, ma nelle ultime ore hanno fatto molto di più. Dopo essere tornati a Roma per alcuni impegni di lavoro, moglie e marito hanno ripreso l’aereo – molto probabilmente privato – per tornare a Formentera, considerata l’isola del cuore.

Bruganelli e Bonolis a Formentera: l’isola dell’amore

E’ a Formentera, infatti, che Bruganelli e Bonolis sono sati pizzicati dal settimanale Nuovo. Paolo e Sonia appaiono raramente uno accanto all’altra, ma i paparazzi sono riusci nell’impresa di immortalarli nel medesimo scatto. Il conduttore di Avanti un altro e l’opinionista del GF Vip 7 sono in spiagga, mentre prendono un po’ di sole. Niente di eclatante, ma una tranquilla giornata al mare di una coppia che vive insieme da tempo e ha tre figli.

Bruganelli si prepara al tornare al GF Vip 7

Sonia fa bene a godersi la vacanza a Formentera, anche perché tra poco più di un mese tornerà in tv come opinionista del GF Vip 7. La Bruganelli, in un primo momento, aveva escluso categoricamente una sua partecipazione al reality, poi ha cambiato idea. Intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso: