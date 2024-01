Con l’arrivo del nuovo anno, Kylie Jenner ha decisamente abbracciato il detto “nuovi capelli, nuova vita“. Il suo recente cambiamento di look, con la scelta di tingersi i capelli di rosa, non è solo una questione di stile. Nascosto dietro questo drastico rinnovamento si cela un particolare segreto.

Il drastico cambio look di Kylie Jenner: perché si è tinta i capelli di rosa?

Il 2024 dell’imprenditrice statunitense, infatti, è cominciato all’insegna dell’amore. Dopo mesi di voci e speculazioni riguardo alla sua presunta relazione con Timothée Chalamet, i due sono finalmente usciti allo scoperto in occasione dei recenti Golden Globe. Debuttando ufficialmente come coppia ad un evento pubblico, hanno posato davanti ai fotografi tra sguardi complici e tenerezze. La decisione di tingere i capelli di rosa ha suscitato numerose ipotesi tra i fan. Alcuni utenti credono che dietro questo cambio improvviso di look possa celarsi un omaggio al film Willy Wonka, che ha visto protagonista il suo fidanzato. Altri, invece, ipotizzano che possa trattarsi di una strategia di marketing per il lancio imminente sul mercato del nuovo fondotinta del suo brand Kylie Cosmetics, caratterizzato proprio dal distintivo tappo rosa.

Il nuovo look di Kylie Jenner: addio capelli neri, benvenuti capelli rosa

Nonostante tutto, però, una cosa è certa: gli utenti sono letteralmente impazziti per il nuovo look di Kylie Jenner. Ha scelto un rosa bubble gum intenso, con le radici che tendono al bianco e le lunghezze di una tonalità più vibrante. Ha poi optato per un’acconciatura mossa, caratterizzata da onde molte naturali e morbide. L’imprenditrice statunitense ha svelato il suo nuovo look attraverso i social, regalando ai fan una serie di scatti con scritto “Ciao, vi ricordate di me?“. Non è la prima volta che l’imprenditrice si tinge i capelli di rosa: un déjà vu che ci riporta immediatamente al 2016, quando aveva scelto una tonalità di rosa delicata e chiarissima. Con un tocco di nostalgia e reinterpretazione fresca, Kylie Jenner riporta in auge il suo amatissimo colore di capelli che ha segnato alcuni degli anni in cui ha raggiunto il picco di notorietà. D’altronde, il rosa sta emergendo sempre di più come uno dei colori più richiesti tra le celebrità. Tanto da essersi guadagnato il titolo di “nuovo biondo“. Kylie Jenner continua a dettare tendenza e confermarsi icona indiscussa di stile.

