Il 2024 segna l’apice della tendenza dei capelli rossi, diventando ufficialmente il colore più richiesto. Se anche tu stai pensando di osare con questa tonalità, allora sei nel posto giusto. Scopriamo insieme le sfumature più richieste da non perdere.

Tendenze capelli rossi 2024: le sfumature alla moda

I capelli rossi sono considerati da sempre simbolo di personalità, grinta e fascino. Questa tonalità vibrante è in grado di illuminare il viso e conferire un tocco di unicità ad ogni look. Perfetta per chi desidera rivoluzionare il proprio stile e non passare inosservata. Non fate caso a chi sostiene che il rosso non sia adatto a tutti: questa sfumatura si sposa perfettamente a qualsiasi tipo di pelle, occorre semplicemente individuare quella più adatta al proprio tono di carnagione. Diamo un’occhiata alle sfumature alla moda della stagione e come sceglierle in base al proprio incarnato:

Rosso ciliegia

Il rosso ciliegia è una tonalità intensa e profonda, che si adatta bene a chi ha una carnagione chiara e occhi chiari. Questa sfumatura è perfetta per chi ama osare senza eccedere.

Rosso ramato Se hai una pelle olivastra e occhi scuri, il rosso ramato è la scelta giusta per te. Una tonalità morbida e delicata, in grado di conferire calore al viso.

Rosso mogano

Il rosso mogano è una tonalità ricca e decadente, che si adatta bene a chi ha una carnagione ambrata. Questa sfumatura è perfetta per chi vuole dare un tocco di eleganza al proprio look.

Rosso rame Per chi desidera aggiungere luminosità al viso, il rosso rame è l’alternativa perfetta. Una sfumatura vivace e brillante particolarmente adatta a chi ha una pelle chiara e occhi verdi.

Rosso borgogna

Il rosso borgogna è una tonalità profonda e misteriosa, che si adatta bene a chi ha una pelle scura e occhi scuri. Questa sfumatura è perfetta per chi vuole dare un tocco di romanticismo al proprio look.

Tendenze capelli rossi 2024: cura e manutenzione

Si sa, resistere al fascino dei capelli rossi è difficile, ma se si opta per questa sfumatura è necessario conoscere i giusti accorgimenti per prendersi cura del colore nel modo migliore. Quando si tratta di sfumature così vivaci, è importante utilizzare prodotti specifici per preservare e ravvivare il colore. Inizia con uno shampoo e un balsamo appositamente formulati per mantenere l’intensità del colore. Per mantenerli sani e lucenti, inoltre, è fondamentale utilizzare maschere e trattamenti idratanti. Se utilizzi strumenti termici per lo styling come asciugacapelli, piastra o arricciacapelli, è necessario utilizzare un prodotto protettivo per evitare di danneggiare la salute dei capelli. Se con l’arrivo della bella stagione hai un’irrefrenabile voglia di rivoluzionare il tuo look, i capelli rossi sono una scelta vincente.

