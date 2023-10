Perché il 2 ottobre si festeggia la Festa dei Nonni? Si tratta di una festa che è nata prima di tutto negli Stati Uniti, ma che è molto sentita anche in Italia. Una giornata per festeggiare le persone più amate in assoluto.



Perchè la festa dei nonni si festeggia il 2 ottobre?

La Festa dei Nonni si celebra tutti gli anni il 2 ottobre, dal 2005. Non si tratta di una data casuale. In questa giornata, infatti, ricorre un’altra ricorrenza prevista dal calendario liturgico cattolico, ovvero la Festa degli angeli custodi, che proprio come i nonni proteggono e custodiscono i bambini. Ogni anno le famiglie celebrano i nonni con tanto amore, con regali speciali e con giornate piene di affetto. Vengono organizzate sempre tante iniziative per celebrare i nonni e per consentire loro di trascorrere una giornata speciale in compagnia dei nipoti. Solo in Italia i festeggia il 2 ottobre, negli altri Paesi la ricorrenza viene celebrata in altre date.

Questa festa è stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1978, per poi essere introdotta nel Regno Unito nel 1990 e in tutti gli altri Paesi, compresa l’Italia. La Festa dei nonni è entrata a far parte del calendario italiano con una legge inserita in Parlamento in Gazzetta Ufficiale nel 2005. All’articolo 1 il provvedimento sottolinea “l’importanza del ruolo volto dai nonni all’interno delle famiglie e delle società in generale”. Per questo in occasione di questa ricorrenza regioni, province e comuni sono invitati ad organizzare e promuovere eventi ed iniziative dedicate ai nonni. Non si tratta di una festività che prevede la chiusura delle scuole, ma deve essere un’occasione per dare maggiore valore alle funzioni dei nonni all’interno delle famiglie e anche della società.

Festa dei Nonni: come è nata in Italia e negli USA

In Italia promotori e ideatori della Festa dei Nonni sono stati Maria Zanni e Michele Armetta. In seguito, si è interessato alla manifestazione Franco Locatelli (Presidente dell’Unione Nazionale Florovivaisti – Unaflor). Nel 1997 è stato ufficializzato il comitato della festa dei nonni da Arturo Croci, Wim Van Meeuwen e Walter Pironi. Inoltre, è stato istituito il Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia, che il presidente della Repubblica assegna ogni anno a dieci nonni che, durante l’anno, si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritevoli dal punto di vista sociale, in base ad una graduatoria compilata dalla commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Negli Stati Uniti la Festa dei Nonni, che in inglese si chiama National Grandparents Day, ha origini molto più antiche, essendo stata istituita alla fine degli anni Settanta durante la presidenza di Jimmi Carter, su proposta di Marian McQuade, una casalinga dello Stato della Virginia, madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti. Marian iniziò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1979, lavorando con gli anziani già dal 1956. Da allora ogni anno si celebra questa giornata durante la prima domenica di settembre, dopo il Labor Day che, cade nel primo lunedì dello stesso mese. Esiste anche un’altra particolarità che riguarda questa importante ricorrenza. La festa dei Nonni, infatti, ha anche un suo fiore ufficiale, ovvero il non ti scordar di me.



