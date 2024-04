Il cantante Damon Albarn si è infuriato al Coachella. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Damon Albarn si è infuriato al Coachella?

E’ iniziato lo scorso fine settimana il Coachella Festival, il noto festival statunitense che si tiene in California, a Indio. Il 13 aprile si sono esibiti al festival i Blur ma le cose non sono andate come previste, tanto che il frontman del gruppo, ovvero Damon Albarn si è davvero infuriato. Ma, come mai? Cosa è accaduto? In partica Damon Albarn ha trovato il pubblico poco collaborativo e partecipa durante la loro performance. Fin dall’inizio il cantante non è entrato in connessione con il pubblico presente e man mano che la performance andava avanti le cose sono andate sempre peggio, fino a quando il cantante ha provato, senza successo, a coinvolgere il pubblico a cantare nel ritornello di una delle loro canzoni più famose, ovvero “Girls & Boys”.

Coachella 2024, Damon Albarn al pubblico: “Non ci vedrete mai più”

Come abbiamo appena visto, il 13 aprile si sono esibiti i Blur sul palco di uno dei festival più famosi negli States, ovvero il Coachella Festival, che si svolge a Indio, nello Stato della California. I Bluer hanno portato sul palco tredici canzoni e il loro live è stato inserito tra l’esibizione dei Sublime e quella dei No Doubt. I Blur hanno cominciato con il loro nuovo singolo, ovvero “St. Charles Square”, contenuto nell’album “The Ballad of Darren” per poi proseguire con i loro maggiori successi. Ma, come detto poc’anzi, le cose sono precipitate quando è toccato a uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero il brano “Girls & Boys“. Quando Damon Albarn ha provato a coinvolgere il pubblico a cantare il ritornello della canzone senza però vedere alcuna partecipazione, ha detto le seguenti parole: “non ci vedrete mai più, quindi potreste anche cantarla, ca**o. Capite cosa sto dicendo?” Damon Albarn ha partecipato altre volte al Coachella Festival, nel 2023 e nel 2010 con i Gorillaz, mentre nel 2017 con i The Good, The Bad and The Queen. Altre volte invece è stato ospite di altre band. Per i Blur invece era la terza volta sul palco californiano, ci avevano infatti già suonato sua nel 2003 che nel 2013. Quest’anno le cose non sono certo andate come speravano, inoltre lo stesso Damon Albarn aveva recentemente pubblicato un video su Instagram dove elogiava il festival, filmato che si chiude con lui poco prima dell’esibizione dell’altra sera: “se Coachella chiama, io ci sarà sempre”. Poco dopo invece sul palco il cantane ha detto che quella sarebbe stata l’ultima volta, per via del comportamento del pubblico che non è stato partecipe come Damon avrebbe voluto durante la loro performance, in particolare durante l’esecuzione del brano “Girls & Boys”.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Giulia Ottorini, chi è la tiktoker con Fedez al Coachella?

Emma Marrone può avere figli: “Ma in Italia le donne single non possono fare la fecondazione assistita”