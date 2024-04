Emma Marrone, nel corso di una intervista per Le Iene, ha parlato della malattia affrontata e del desiderio di poter diventare madre. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la cantante salentina.

Emma Marrone può avere figli: “Ma non ho un compagno e non ho il diritto di diventare madre”

Questa sera, 16 aprile 2024, andrà in onda un servizio de Le Iene con protagonista la cantante Emma Marrone, che si racconterà all’inviato Nicolò De Vitiis. Nel corso dell’intervista Emma parlerà del suo rapporto col padre, del tumore alle ovaie e del desiderio di diventare madre. Emma ha raccontato che quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, vincendo l’edizione, era in un periodo molto complicato. Solo l’anno prima, per puro caso, aveva scoperto di avere un tumore. Aveva infatti accompagnato un’amica dal ginecologo per una visita. L’amica le propose di fare la stessa visita perché la dottoressa era molto brava. Emma ha dichiarato di aver avuto paura di morire, anche perché il tumore si è presentato per tre volte, l’ultima nel 2013, quando le hanno tolto le ovaie. La cantante ha detto che nonostante ciò lei ancora può avere figli e che non trova giusto che le donne single non possano ricorrere alla fecondazione assistita. Ma ecco le parole di Emma: “non ho fatto a tempo a congelare gli ovuli perché non c’era più speranza ma potrei ancora avere figli. Ho l’utero.” E qui Emma ha detto la sua circa il fatto che non avendo un compagno non può ricorrere alla fecondazione assistita: “una st****ta enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre”. Questo è un tema di cui la cantante ha parlato diverse volte, chiedendo il perché per essere madre deve per forza avere un partner. Fino adesso le storie di Emma non sono finite bene, da Stefano De Martino, a Marco Bocci a Fabio Boriello. Ma in lei resta il desiderio un giorno di poter diventare madre.

Emma Marrone ricorda il padre Rosario

Sempre nel corso dell’intervista a Emma da parte dell’inviato de Le Iene, intervista che andrà in onda questa sera, 16 aprile 2024, su Italia 1, la cantante ha parlato del rapporto con suo padre Rosario, scomparso nel 2022 a causa della leucemia. Emma ha detto che era stato proprio suo padre a incoraggiarla nella musica, accompagnandola nel suo percorso. Tra i due c’era un rapporto molto stretto, tanto che ancora oggi Emma fatica a vedere i video con suo padre, per il troppo dolore. La cantante ricorda però il giorno in cui suo fratello le comunicò la notizia: “ero sul divano, squilla il telefono, era mio fratello. Io avevo capito tutto, subito. Sentivo le urla di mia madre e mio fratello che diceva ‘Chicca torna a casa che papà non c’è più’. E poi vabbè, l’inferno.”

