Perché Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati?

Come mai Ambra Angiolini e Andrea Bosca si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pare essere arrivata alla fine la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca, anche se ancora nessuno dei due ha comunicato ufficialmente la fine della relazione. I due però non si vedono da tempo insieme e lei ha anche smesso di seguire l’attore sui social, il che fa proprio pensare che la relazione sia giunta al capolinea. Ultimamente l’ex di Francesco Renga mostra foto solo in compagnia della figlia Jolanda oppure con amici e colleghi, e di Bosca nessuna traccia. L’attore al contrario della Angiolini, non ha smesso di seguirla ma comunque tutto fa pensare a una rottura. I motivi della fine della relazione non sono chiari, potrebbe essere stata la distanza e i continui impegni lavorativi di entrambi che potrebbero aver inciso sulla loro storia. Vedremo se uno dei due diretti interessati dirà qualcosa in merito.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca: la storia d’amore

A quanto pare è finita la relazione tra l’attrice e conduttrice televisiva Ambra Angiolini e l’attore Andrea Bosca, anche se nessuno dei due ha ufficialmente comunicato la rottura, di cui comunque al momento non si conoscono i particolari. Ambra e Andrea si sono conosciuti sul set di “Protezione Civile“, fiction dell’anno scorso e hanno così incominciato a frequentarsi, fino a quando, con una storia su Instagram, Ambra Angiolini ha confermato la storia d’amore. Entrambi comunque hanno cercato di mantenere privata la relazione. Queste erano state le parole di Andrea Bosca al Settimanale Nuovo: “non amo parlare della mia sfera personale. E’ noto che, da bravo piemontese, sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice.” In occasione del compleanno dell’attore, era stata Ambra a pubblicare un post per l’allora compagno: “con la pioggia o con il sole sempre cielo sei… Auguri Andre del mio cuore”. Tra loro sembrava quindi andare tutto bene, ma le cose evidentemente sono cambiate. Ambra, tra l’altro, era appena uscita dalla tormentata relazione con l’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri con cui è stata per circa quattro anni. I due erano anche andati a vivere insieme a Milano, poco prima che la storia finisse, a quanto pare per un tradimento da parte di lui. Ambra Angiolini è stata anche la fidanzata per ben 11 anni del noto cantante Francesco Renga, storia che ha fatto sognare tantissimi italiani. Da loro amore sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. A oggi Ambra e Renga pare abbiano comunque un buon rapporto. Per quanto invece riguarda Andrea Bosca, l’attore piemontese ha avuto invece una relazione con l’attrice, conduttrice televisiva e modella Valeria Biello. Andrea e Ambra sembravano aver ritrovato la felicità insieme, ma a quanto pare la storia è finita.

