Perché Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Melissa Satta e Berrettini si sono lasciati?

Il mese scorso Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati, come confermato dallo stesso tennista nel corso della conferenza stampa a Montecarlo dello scorso 20 febbraio. Erano già diverse settimane che si parlava di crisi tra i due, fino ad arrivare alla rottura. Ma, come mai si sono lasciati? Ieri Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha parlato anche della fine della relazione con il tennista. Melissa ha raccontato di aver subito violenza psicologica da parte dei media, ad esempio quando Berrettini perdeva veniva accusata di esserne la responsabile, che verso di lei c’è stato davvero un accanimento incredibile e che tutti questi episodi alla fine hanno anche ostacolato anche la relazione. Ecco cosa ha detto l’ex velina di Striscia la Notizia: “queste pressioni mediatiche non ti fanno vivere la storia con leggerezza, è stato pesante. Siamo stati insieme un anno, è stato bello. Io e Maddox rimarremo grandi tifosi, siamo in buoni rapporti. Non abbiamo trovato l’incastro giusto al momento giusto. Quello che voglio oggi è seguire mio figlio. Le relazioni ti portano via, lontano e io in questo momento ho priorità diverse.” Nel corso dell’intervista la Satta si è soffermata su quello che scrivevano i media, che l’hanno definita come una “sex addicted” dopo la rottura con il tennista. Melissa Satta ha detto che questa è violenza psicologica: “la cosa che mi dispiace di più è se Maddox dovesse leggere una cosa del genere? Se un amico gli fa una battuta? Si innescano tanti meccanismi e questa cosa mi fa soffrire. Non dimentichiamoci che la violenza psicologica è grave quanto quella fisica.”

Melissa Satta e Matteo Berrettini: la storia d’amore

Dopo quindi circa un anno insieme è finita la relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, anche per colpa della continua pressione mediatica neI confronti dell’ex velina di Striscia la Notizia. Dopo la fine del matrimonio con il calciatore tedesco Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto un figlio, Maddox, e la fine della relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti, Melissa Satta aveva ritrovato l’amore accanto al tennista Matteo Berrettini, di dieci anni più piccolo di lei. I due sono sempre sembrati molto innamorati e affiatati, tanto che la loro storia ha fatto emozionare tantissime persone. I due si sono conosciuti a Miami, durante una cena di amici comuni. A Vanity Fair, Melissa Satta aveva raccontato cosa l’aveva colpita di Matteo Berrettini: “l’unica cosa che mi sono detta dopo il divorzio era: mai più sportivi. Volevo la normalità, la famosa routine appunto. Ho avuto una relazione che non è andata, forse perché l’altro si ritrova in una normalità con me e quindi le cose non funzionano.”

