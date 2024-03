L’attrice Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino si sono già lasciati dopo appena 8 mesi di matrimonio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Alessandra Mastronardi, il matrimonio con il marito è già finito

Alessandra Mastronardi, l’indimenticabile interprete di Eva nella serie televisiva “I Cesaroni” si è sposata lo scorso mese di luglio con il dentista Gianpaolo Sannino. La loro sembrava una storia d’amore da favola invece, a quanto pare, il matrimonio sarebbe già giunto al capolinea. Non ci sono ancora conferme ufficiali circa la fine della relazione ma alcuni indizi spingono proprio in questa direzione. Alessandra infatti, ha smesso di seguire il marito su Instagram e inoltre sono anche sparite tutte le foto del matrimonio dal suo profilo. Anche secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano i due si sono lasciati, pare che la crisi sia cominciata pochi mesi dopo il matrimonio, per ragioni che però non sono chiare. Qualche tempo fa, quando già si parlava di una crisi tra i due, Alessandra Mastronardi era stata ospite da Cattelan e aveva detto che in realtà il matrimonio stava andando bene. Cosa sarà successo? Non resta che aspettare e vedere se la stessa Alessandra Mastronardi confermerà o meno la fine del suo matrimonio dopo così poco tempo.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, pare quasi certo che Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino si sono lasciati, dopo appena 8 mesi di matrimonio. Prima delle nozze, celebrate lo scorso mese di luglio, la coppia stava insieme da circa due anni. I due però si conoscono da tantissimo tempo, da oltre 17 anni. La loro è una storia che sembra quasi la trama di un film, dopo essersi conosciuti si sono persi di vista per 15 anni, per poi ritrovarsi e innamorarsi nuovamente. Queste le parole della bellissima attrice a Vanity Fair: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per quindici anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata.” La loro prima apparizione in pubblico è avvenuta a dicembre 2022, in occasione della Prima al Teatro della Scala di Milano, con tanto di foto sui social. La Mastronardi ha raccontato che Gianpaolo era molto agitato: “alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il Presidente della Repubblica?” ha scherzato il futuro sposo. Alessandra ha detto di essersi divertita molto a vederlo un pò in difficoltà. La proposta di matrimonio è avvenuta durante un viaggio a Positano, luogo del cuore del dentista, all’interno di una trattoria anni Cinquanta. La Mastronardi ha raccontato che entrambi si sono messi a piangere. Il matrimonio si è celebrato ad Anacapri, nella chiesa di Santa Sofia, l’8 luglio 2023, per poi proseguire i festeggiamenti a Villa Eva. Sarà davvero finito il matrimonio tra i due?

