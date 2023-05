Anche l’edizione 2023 di Pechino Express è giunta al termine. Sembra ieri quando la squadra cominciava il suo viaggio all’insegna dell’avventura, ma l’11 maggio 2023 l’adventure game più seguito d’Italia ha chiuso i battenti. Trionfano su tutti gli Italo Americani!

Il podio di Pechino Express 2023: ecco chi ha vinto

Giovedì 11 maggio 2023 è andata in onda la finalissima di Pechino Express, il gioco d’avventura più coinvolgente ed entusiasmante degli ultimi anni.

Dopo un lungo viaggio, prove da superare, difficoltà e premi, a vincere l’edizione del 2023 è stata la coppia degli Italo Americani, composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Trionfano gli uomini e trionfa la voglia di vincere, dimostrata in particolare da Bastianich, che dalla prima puntata non ha nascosto la sua sete di vittoria e il suo forte senso di competizione.

Gli Italo Americani sono riusciti a superare una delle coppie favorite di Pechino Express 2023, ossia i Novelli Sposi, squadra composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Questi sono arrivati secondi, seguiti a loro volta da Le Mediterranee, coppia composta da Carolina Stramare e da Barbara Prezia, arrivate dunque terze sul podio.

Gli Italo Americani battono tutti non senza polemiche

Se avete seguito il noto gioco d’avventura, vi sarete sicuramente accorti del mood competitivo della coppia degli Italo Americani. In particolare, Joe Bastianich non ha mai avuto paura di nascondere il suo senso di vittoria e la sua intensità emotiva nel vivere ogni tappa del game. Spesso e volentieri, infatti, l’ex giudice di Masterchef ha mostrato una certe veemenza durante le prove, mettendo in risalto la parte più “reattiva” del suo carattere. Il suo collega, Andrea Belfiore, è stato per tutto il viaggio più moderato e più tranquillo: una personalità forte come quella di Bastianich aveva bisogno di un’anima più pacata ed equilibrata. Insomma, il giusto compromesso per andare avanti insieme e arrivare in vetta al podio di Pechino Express 2023.

Durante la gara non sono poi mancate varie polemiche, soprattutto in merito a varie decisioni prese proprio dal ristoratore Bastianich. Durante la finalissima, infatti, I Novelli Sposi non hanno affatto nascosto un certo malumore nei confronti degli Italo Americani: il motivo? L’assegnazione del malus alla coppia formata da Pellegrini-Giunti e non a quella de Le Mediterranee, pur sapendo che l’ex nuotatrice aveva subito un importante infortunio nel corso della puntata precedente. Joe Bastianich e Andrea Belfiore non si sono lasciati ammorbidire dalla situazione e hanno scelto di punire proprio loro: strategia o concreto timore?

Pechino Express 2023: un’edizione di enorme successo

Anche quella del 2023 si è dimostrata un’edizione di grandissimo successo. Pechino Express si chiude infatti con una media, ovviamente per il giovedì sera, giorno di messa in onda, di circa 446mila spettatori e spettatrici. Una salita del +6% rispetto all’edizione del 2022. Ciò significa che il format continua a piacere sempre di più e che il coinvolgimento, conduttori compresi, è stato davvero alto.

Ora non ci resta che attendere la nuova edizione del 2024 e prepararci a vivere nuove avventure all’insegna di incredibili culture.