Pechino Express è uno show ormai amatissimo, che il pubblico attende di anno in anno specie per la sapiente e irreverente guida di Costantino Della Gherardesca. Nonostante il trasferimento del formato su Sky e l’abbandono di Rai Due, anche la scorsa edizione è stata molto seguita.

A breve – nello specifico martedì 6 settembre – l’edizione 2022 andrà in onda in chiaro su TV8, così che i telespettatori che non hanno potuto seguirla su Sky potranno recuperarla. Ma nel frattempo cominciano già a circolare le prime ipotesi sui concorrenti dell’edizione 2023.

Pechino Express 2023: il ritorno di Paola e Chiara?

I primi nomi che stanno facendo decisamente impazzire il web sono quelli di Paola e Chiara.

Dopo aver sorpreso il pubblico tornando a cantare sul palco di San Siro con Max Pezzali, sembra che il duo del mondo della musica prenderà parte alla decima edizione di Pechino Express. Sarebbe senza dubbio un ritorno più che apprezzato dagli irriducibili fan, ma per adesso nessuna delle dirette interessate ha confermato la notizia.

Un’altra ipotetica coppia di concorrenti è quella dei due amici Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, già uniti dall’Isola dei Famosi.

A dare corpo a queste congetture ci sono state anche le parole di Tavassi durante un’intervista post-Isola. Aveva infatti detto: “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì.” Sembra quindi davvero probabile vedere i due sul piccolo schermo, sempre che Costantino Della Gherardesca abbia colto l’occasione…

Pechino Express 2023: Alex Belli tra i concorrenti

Infine, tra i rumors più chiacchierati, ci sono quelli riguardanti Alex Belli e Delia Duran, ex partecipanti del Grande Fratello. Sembra esserci grande interesse da parte del pubblico circa la partecipazione della coppia a Pechino Express, ma le voci riguardanti questa ipotesi sono davvero poco certe. Ricordiamo infatti che è stato lo stesso Alex Belli a dire di volersi prendere una pausa dal mondo della tv, almeno per un po’… il che cozzerebbe con la scelta di partecipare a un altro reality show. Sarà quindi solo una chiacchiera infondata?

Questi sono i nomi attorno a cui si sta scatenando internet, ma al momento i dati certi sono davvero pochi. Stando a Pipol, c’è anche la possibilità di vedere in campo due influencer, una coppia che dovrebbe intercettare gli spettatori della generazione Z. Figure quindi molto giovani e fresche, magari del mondo di Tik Tok? Su questo non si sa molto altro, ma forse l’esperienza con Fru e Aurora Leone del mondo dei The Jackal – che hanno riscosso un enorme successo nella precedente edizione di Pechino Express – indurrà la conduzione a pescare figure dal mondo del web con sempre più frequenza.

Certamente ci sarà da attendere per avere delle notizie certe. Per la nuova edizione di Pechino Express ci vorrà ancora parecchio tempo, probabilmente rivedremo lo show verso la primavera del 2023. Intanto circolano già alcune immagini sospette sulle location: un account di Twitter in vacanza in Laos ha scovato alcune bandiere rosse con il logo del programma, dando il là all’ipotesi che Pechino Express potrebbe tornare a svolgersi in quella zona.