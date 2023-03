Un’altra edizione di Pechino Express sta per prendere il via. L’incredibile reality show condotto da Costantino della Gherardesca vedrà la competizione di nuove celebrities, prontissime a viaggiare in posti meravigliosi e ad aggiudicarsi la tanto desiderata palma della vittoria.

Pechino Express 2023: quando inizia la nuova edizione e dove vederla

La prima puntata dell’edizione 2023 di Pechino Express andrà in onda giovedì 9 marzo 2023 alle ore 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now Tv.

Quante puntate avrà la nuova edizione?

Il programma “viaggiatore” terrà compagnia al grande pubblico per dieci puntate, tutte mandate in onda in prima serata.

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2023?

Le coppie che prenderanno parte al nuovo incredibile viaggio si compongono di personalità appartenenti sia al mondo della televisione, sia al mondo dei social, sia a quello dello sport e tanti altri. Vediamo più nel dettaglio le coppie concorrenti:

Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizi): Le Attiviste ;

e (Federica Fabrizi): ; Alessandra Demichelis e Lara Picardi : Gli Avvocati ;

e : ; Joe Bastianich e Andrea Belfiore : Gli Italo Americani ;

e : ; Andrea Vergassola e Caterina (sua figlia): Gli Ipocondriaci ;

e (sua figlia): ; Martina Colombari e Achille Costacurta (suo figlio): Mamma e Figlio ;

e (suo figlio): ; Federica Pellegrini e Matteo Giunta : I Novelli Sposi ;

e : ; Carolina Stramare e Barbara Prezia : Le Mediterranee ;

e : ; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo : I Siculi ;

e : ; Maria Rosa Petrolicchio e Andrea Piero: Gli Istruiti

Alla conduzione della nuova edizione di Pechino Express ci sarà l’ormai già noto volto di Costantino della Gherardesca, ma non solo. C’è infatti una grande novità: a fianco del conduttore ci sarà anche Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia.

«Saremo due conduttori tipicamente spiacevoli e naturalmente…spietati» – hanno dichiarato entrambi, ma il pubblico già si aspetta enormi emozioni e grandi colpi di scena da queste due forti personalità piene di simpatica spontaneità.

Pechino Express 2023: le tappe del viaggio

Le coppie partecipanti alla nuova edizione di Pechino Express vivranno un’esperienza unica attraverso luoghi incredibili e meravigliosi. L’itinerario da una parte sarà affascinante, ma dall’altra sarà anche ricco di imprevisti e difficoltà. Tutti e tutte si muoveranno lungo la via delle Indie e i luoghi che dovranno attraversare saranno numerosi. Si parte da Mumbai, città caotica e frenetica che presenterà loro l’immagine variegata della bella India. Subito dopo arriveranno nel Borneo Malese prima e in Cambogia poi. Il lungo viaggio troverà la sua conclusione nel bellissimo e super suggestivo sito archeologico di Angkor.

Pechino Express è un viaggio in luoghi indimenticabili, ma forse, più di tutto, è un viaggio anche con la propria anima e i propri ostacoli interiori e non. I concorrenti, infatti, dovranno affrontare prove molto dure e dovranno dimostrare anche una grande capacità di adattamento: riuscire a trovare da vivere e tenere “a bada” i soldi a disposizione, qualora ci siano, non è cosa semplice. Non mancheranno momenti di totale divertimento e spensieratezza, ma accanto a essi ci sarà anche una grandissima forza d’animo e un’altrettanta sentita adrenalina, spinta da una sana competizione.

Giovedì 9 marzo 2023 la nuova edizione di Pechino Express avrà inizio: siete pronti/e per vivere le emozioni insieme ai concorrenti?