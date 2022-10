Federippi: chi è la concorrente di Pechino Express

Federica Fabrizio, quasi 64 mila followers su Instagram, si presenta così: lentiggini, capelli rossi riccissimi e tanto attivismo. Nella sua biografia si descrive con precisione: “Femminista guastafeste. Combatto il patriarcato e i capelli crespi. Annego i dispiaceri nella cedrata”.

Federica Fabrizio: tutto su Federippi, in coppia con Giorgia Soleri a Pechino Express

Da tutti meglio nota con lo pseudonimo di Federippi, è al momento sotto i riflettori per un motivo preciso: alla conferma del cast per la nuova edizione di Pechino Express, infatti, è stato fatto anche il suo nome. Federica Fabrizio partirà per l’avventura di Costantino della Gherardesca alla volta dell’India e della Cambogia assieme alla sua grande amica Giorgia Soleri (fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano).

“Andiamo a Pechino Express.

Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare. Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, con un unico motto: Fake it till you make it. Perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità.

Non vediamo l’ora”, hanno infatti scritto le due su Instagram.

Nello specifico, Federica Fabrizio è un’influence e attivista femminista di base a Roma. Ha ventisei anni e lavora nel campo della riabilitazione e della ricerca di soluzioni tecnologiche e avanzate in favore della disabilità. La sua è una vera e propria vocazione, che la guida ormai da tanto tempo. Ha cominciato a muoversi presto nel settore. Come da lei stessa dichiarato, infatti: “A 19 anni mi sono resa conto che il mondo non stava andando nella direzione giusta, allora mi sono presa del tempo per informarmi, per capire l’origine di quel disagio”.

Federica Fabrizio: curiosità e vita privata

Su Federica Fabrizio, a livello di vita privata, si sa poco. La sua pagina Instagram è tutta dedicata all’attivismo e alla sua professione. Sappiamo però che, pur vivendo a Roma da tempo, è originaria in realtà di Matera.

Il rapporto con Giorgia Soleri si è instaurato circa un anno e mezzo fa, come raccontato da quest’ultima. In un post del 2021, Giorgia Soleri ha infatti raccontato la nascita della sua amicizia con Federica Fabrizio, dovuta praticamente a una casualità: “La prima volta che ho incontrato Federica dal vivo – un anno e mezzo fa, quasi – siamo rimaste chiuse fuori da una mostra perché nessuna delle due aveva pensato che potesse essere necessario prenotare l’ingresso in piena pandemia. Siamo finite a bere cedrata e succo di pomodoro (e niente ci descrive più di questo) e parlare di femminismo, inclusività e lotta (e forse solo questo ci descrive più della cedrata e del succo di pomodoro). La nostra amicizia è iniziata così, con un errore che si è trasformato in un pomeriggio che, anche se ancora non lo sapevo, mi avrebbe cambiato la vita”. Da lì le due sembrano essere diventate inseparabili, tanto da voler affrontare insieme la sfida di Pechino Express.

Non sappiamo se Federica Fabrizio sia impegnata sentimentalmente al momento. Però sappiamo che a gennaio 2023 è prevista l’uscita del suo primo libro, dal titolo “Femminucce”.