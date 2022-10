Alessandra Demichelis: chi è la concorrente di Pechino Express

Alessandra Demichelis è entrata a far parte del cast di Pechino Express 2023. L’avvocatessa “influencer” ha creato la pagina Instagram DC Legal Show ed è pronta a partecipare all’avventuroso reality di Sky insieme alla sua collega e amica Lara Picardi.

Le coppie di Pechino Express 2023

I nuovi concorrenti di Pechino Express 2023 sono ufficialmente pronti per imbarcarsi. A giorni inizieranno le riprese dello show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su Now. Una nuova edizione tutta da scoprire, che sicuramente terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo. A guidare i protagonisti in questa nuova appassionante avventura, che si terrà tra India, Borneo malese e Cambogia, torneranno Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Le coppie ufficiali di questa nuova edizione di Pechino Express sono:

Alessandra Demichelis e Laura Picardi;

Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio);

Joe Bastianich e Andrea Belfiore;

Dario e Caterina Vergassola;

Martina Colombari e Achille Costacurta;

Federica Pellegrini e Matteo Giunta;

Carolina Stramare e Barbara Preja;

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo;

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Scopriamo insieme chi è Alessandra Demichelis, l’avvocatessa influencer che fa parte del cast di questa edizione di Pechino Express.

Alessandra Demichelis: chi è?

Alessandra Demichelis ha 34 anni ed è un’avvocatessa Torinese. È diventata famosa sui social network, perché ha aperto una pagina dedicata al suo lavoro. La donna, insieme alla collega Federica Cau, è la creatrice della pagina Instagram DC Legal Show. Una pagina in cui condivide tanti momenti della sua “bella vita” nel mondo degli avvocati, definito “legal”. Sul suo profilo l’avvocatessa, insieme alla sua collega, alterna contenuti a tema giuridico ad altri in cui mostra la sua vita quotidiana negli studi legali, spesso vestita con abiti provocanti, in pose da vera modella professionista. Il foro torinese si è completamente diviso a causa di questo show social messo in atto dalla Demichelis. In parte è rimasto decisamente turbato dai suoi comportamenti sui social, considerati poco consoni alla sua posizione. Una divisione che ha richiamato anche l’attenzione dell’Ordine degli Avvocati, che ha convocato le creatrici della pagina per discutere della questione. Per il momento non sono stati presi provvedimenti. Tutto questo ha attirato l’attenzione mediatica su Alessandra Demichelis, che è stata ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche e ha rilasciato molte interviste.

Alessandra Demichelis a Pechino Express con Lara Picardi

Alessandra Demichelis sarà in coppia con Lara Picardi nell’edizione 2023 di Pechino Express, l’avventuroso reality show Sky condotto da Costantino della Gherardesca. La squadra de “Le avvocatesse” dovrà affrontare un lungo e coraggioso viaggio in Asia, durante il quale attraverseranno l’India, il Borneo malese e la Cambogia. “Lo leggerete sui giornali” aveva dichiarato tempo fa Alessandra Demichelis, anticipando la notizia del suo debutto in televisione. Aveva anche sgridato in modo scherzoso gli utenti che sapevano già qualcosa in più, pregandoli di non forzarla a presentare querele per qualche commento di troppo sul suo profilo social. “Per favore non fatemi lavorare troppo, non avrò neanche il tempo di farle” aveva dichiarato ironicamente.