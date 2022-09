Cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico: Paul Mazzolini è un volto molto noto all’interno del panorama musicale, soprattutto grazie al suo disco I Like Chopin.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su uno dei simboli della Italo disco anni ’80, ospite speciale della puntata di Oggi è un altro giorno di giovedì 29 settembre 2022, condotto da Serena Bortone.

Chi è Paul Mazzolini, il simbolo della Italo disco anni ’80

Paul Mazzolini, in arte Gazebo, è nato a Beirut, in Libano, il 18 febbraio 1960 (62 anni) sotto il segno dell’Acquario. Figlio di un noto diplomatico dell’ambasciata italiana e di una cantante di origini statunitensi, Mazzolini ha vissuto in diverse parti del mondo, come la Giordania, la Danimarca e anche la Francia.

È però Roma la città in cui cresce e in cui, a soli dieci anni, impara a suonare la chitarra.

Studia letteratura francese all’Università e consegue la laurea nel 1983.

La sua carriera nel mondo della musica comincia con la sperimentazione di vari generi musicali, come il jazz, il rock e il punk rock: uno dei suoi primi singoli è Masterpiece, pubblicato nel 1982 dopo il grande incontro con Paul Micioni. Il periodo successivo alla laurea è anche quello più fruttuoso per Mazzolini: è infatti proprio in quel periodo che compone I Like Chopin, un brano che ancora oggi viene ballato nelle discoteche di tutto il mondo.

Scritto insieme a Pierluigi Giombini, il brano è rimasto in testa alle classifiche europee per settimane e farà conoscere Gazebo letteralmente a chiunque.

Successivamente al brano uscirà il disco d’esordio omonimo, dal quale si estraggono due brani in particolare, Lunatic e Love your eyes. Passa poco tempo e Paul Mazzolini scrive il testo di Dolce Vita, canzone destinata a diventare il più grande successo discografico della carriera di Ryan Paris.

Dopo lo scarso successo di Telephone Mama, Gazebo decide di iniziare il suo percorso come produttore discografico e arrangiatore.

Sebbene il periodo di maggiore successo sia stato per Mazzolini quello degli anni ’80, anche negli anni successivi il cantante e produttore non si è limitato a fare nuove esperienze. Infatti, a partire dai primi anni 2000, ha cominciato ad apparire in diversi programmi televisivi, che sicuramente hanno contribuito a diffondere maggiormente la sua immagine. Si ricorda a tal proposito La notte vola (2001) in cui arriva in finale proprio grazie a I Like Chopin.

In tempi più recenti Gazebo ha riproposto la sua incredibile hit in alcuni programmi Rai, come Arena Suzuki 60 70 80 con Amadeus nel 2021 e Top Dieci con Carlo Conti nel 2022.

Vita privata di Paul Mazzolini

Della vita privata di Paul Mazzolini non si hanno particolari informazioni. Sappiamo però che è legato sentimentalmente a una donna di nome Maria, conosciuta alla fine degli anni ’80 e con la quale ha avuto due figli, Gabriel ed Eva. Essendo una persona molto riservata, Gazebo non ha mai puntato i riflettori sulla famiglia e tantomeno ne condivide foto e dettagli.

Attualmente Paul Mazzolini vive a Roma con la famiglia, la stessa città che gli ha rubato il cuore e che lo ha fatto crescere, fino a diventare una vera e propria icona della musica dance.