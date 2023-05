Paramount Plus, cosa uscirà a giugno 2023? Le novità

Scopriamo insieme i film e le serie televisive in uscita a giugno su Paramount Plus.

Sono state da poco ufficializzate le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming Paramount Plus per il mese di giugno 2023. Scopriamole insieme all’interno di questo articolo.

Film in uscita a giugno 2023 su Paramount Plus

Un paio di settimane e siamo nel mese di giugno. Come ogni mese Paramount Plus deve fare i conti con le altre piattaforme di streaming, come Prime Video, Disney Plus e Netflix. Vediamo quali sono i film previsti in uscita per il prossimo giugno:

27 giugno : “ La Lotteria: la leggenda del sogno messicano “. Questo film è basato su una storia vera, ovvero si riferisce al furto della “Corazonada“, un premio multimilionario della lotteria, compiuto da un gruppo di impiegati governativi di basso rango con un’ambizione superiore alla loro intelligenza criminale, nel 2012. Gli impiegati, che avevano il compito di organizzare la lotteria, sono riusciti a rubare 160 milioni di pesos, ma sono stati arrestati poche settimane dopo.

3 giugno: "Queen of The Universe S2 ". Condotto da Graham Norton, è un contest canoro che segue le Drag Queen più famose del mondo che si sfidano tra loro per il successo.

“. Condotto da Graham Norton, è un contest canoro che segue le Drag Queen più famose del mondo che si sfidano tra loro per il successo. 15 giugno: “Bruce Springsteen: i documentari“. Tre documentari che celebrano la carriera di “The Boss“.

21 giugno: “Duran Duran: A Hollywood High“. Lo spettacolo dei Duran Duran immortalato sul grande schermo. Presenti interviste esclusiva, video dietro le quinte e immagini inedite.

Serie Tv in uscita a giugno 2023 su Paramount Plus

Veniamo ora alle serie televisive in uscita su Paramount Plus per il prossimo mese di giugno:

5 giugno : “ Evil S2 “. In questa serie troviamo uno psicologo scettico, un prete e un appaltatore che si uniscono per spiegare eventi inspiegabili, inclusi possedimenti demoniaci o altri eventi straordinari, per vedere se esiste o meno una spiegazione scientifica o se quello che accade è davvero soprannaturale.

8 giugno : " Lo Sceicco ". Serie unica del suo genere, parla di un uomo e di sua moglie che vengono improvvisamente braccati dai gangster e da un assassino. I due scappano in Svizzera dove l'uomo finge di essere uno sceicco miliardario, prima di arrivare alla resa dei conti finale. Basato sulla storia dell'operaio Volker Eckel.

15 giugno : " Star Trek: Strange New Worlds S2 ". Questa serie è basata sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato la U.S.S. Enterprise e ha come protagonisti i personaggi preferiti dai fan della seconda stagione di "Star Trek: Discovery".

15 giugno: " Wolf Pack ". In questa serie la vita di quattro adolescenti cambia improvvisamente quando un incendio in California risveglia un terrificante lupo mannaro e un legame fra loro.

“ “. In questa serie la vita di quattro adolescenti cambia improvvisamente quando un incendio in California risveglia un terrificante lupo mannaro e un legame fra loro. 30 giugno: “School Spirits”. La serie ha come protagonista Maddie, un’adolescente rimasta bloccata nell’aldilà, che decide di indagare sulla sua scomparsa con un gruppo di altri studenti anch’essi bloccati nel limbo del loro liceo. Maddie inizia così un viaggio per risolvere i crimini mentre si adatta al purgatorio del liceo ma, più si avvicina alla verità, più segreti e bugie vengono a galla.

Vi ricordo che per poter usufruire del servizio e poter quindi vedere questi film e queste serie Tv è necessario sottoscrivere un’abbonamento alla piattaforma di Paramount Plus.