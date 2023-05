I titoli in scadenza a maggio 2023 su Amazon Prime Video

Come ogni mese, il catalogo di Prime Video si rinnova e lascia spazio a nuovi contenuti. Nel mese di maggio 2023 la piattaforma streaming dirà addio a numerosi film, serie tv e documentari. Sicuramente questo è il momento giusto per un full immersion davanti al piccolo schermo. Godetevi per l’ultima volta questi titoli e tenetevi forte per le prossime uscite.

Prime Video: tutti i titoli in scadenza a maggio 2023

19 maggio

Domani, venerdì 19 maggio, dovremo salutare ben quattro film dal catalogo di Prime Video: la commedia My name is Tatino, la pellicola drammatica Tutta la vita davanti, l’iconico film di Carlo Vanzina Un’estate ai Caraibi e l’indimenticabile cinepanettone con Massimo Boldi Un Natale al sud.

20 e 24 maggio

Sabato 20 maggio e mercoledì 24 maggio, invece, non saranno più disponibili rispettivamente i film Il buono, Il brutto e Il morto di Timothy Woodward Jr e Il sapore del successo di John Wells.

27 maggio

Questa ultima settimana Prime Video dice addio a numerosi film. Sabato 27 maggio sarà la volta di E noi come stronzi rimanemmo a guardare, commedia satirica con elementi fantascientifici, e Una giusta causa, pellicola ispirata alla storia di Ruth Bader Ginsburg, prima giovane donna a diventare docente di diritto, avvocato, magistrato e giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America.

29 maggio

Lunedì 29 maggio sarà il turno di No time to die, il venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond. Insieme a lui andrà via anche il film dedicato alla cantautrice Aretha Franklin, Respect.

30 maggio Anche martedì 30 maggio i titoli in scadenza saranno due. Si parte con Eva, film del 2011 diretto da Kike Maillo, per concludere con Le ricette della signora Toku, pellicola drammatica basata basato sull’omonimo romanzo di Durian Sukegawa.

31 maggio Mercoledì 31 maggio, a malincuore per i fan della saga, usciranno ufficialmente dal catalogo di Prime Video tutti i film di Harry Potter. Ma non è finita qua. Sarà l’ultimo giorno per guardare anche Il discorso del re, The road, Lettere da Berlino, Caccia al 12 uomo, The program, Mio padre, Pablo Escobar. Infine, se ne andrà anche Razzi Vostri, lo show con l’ex senatore Antonio Razzi e il conduttore Saverio Raimondo.

Amazon Prime Video nel mese di maggio 2023: tra addii e new entry

Dunque, cosa aspettate? Affrettatevi! Questa è la lista completa di tutti i titoli in scadenza in queste ultime settimane. Ma non temete… in compenso Prime Video è pronto per regalare al pubblico numerose novità e sorprese. In questo mese, infatti, saranno disponibili nuovissimi titoli come la seconda stagione dei Ferragnez, il nuovo format inventato dal duo comico Ale & Franz, la serie tv fantasy Il Grifone, il film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme Compromessi sposi tanto altro.