Paolo Fox è stato a lungo assente da I Fatti Vostri e, nelle scorse ore, ha telefonato al programma per svelare i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi dallo show televisivo.

Paolo Fox: perché è sparito dalla tv

Nelle scorse ore Paolo Fox ha telefonato a I Fatti Vostri dove, negli ultimi tempi, è stato assente per motivi di salute.

All’interno del programma Fox ha una speciale rubrica dedicata all’Oroscopo, che chiaramente non è potuta andare avanti senza di lui. Telefonando in diretta tv allo show di Anna Falchi e Salvo Sottile, Fox ha confessato che sarebbe stato costretto ad assentarsi dalla tv a causa della sua positività al Coronavirus.

Paolo Fox: come sta

Il conduttore fortunatamente starebbe bene e presto potrà tornare in tv. Nell’annunciare la sua positività a Covid-19 Fo ha scagliato una frecciatina contro le malelingue che, nelle scorse settimane, avevano lanciato ipotesi e illazioni sul suo conto.

“Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso. Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”, ha tuonato.

Paolo Fox: il Covid

Paolo Fox ha preferito non fornire dettagli sulla sua positività al Coronavirus e, del resto, è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata e sulle sue condizioni di salute.

Nelle ultime settimane sono molti i personaggi tv risultati positivi al virus: tra loro anche Aka7even, Elisa, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Fedez e Chiara Ferragni (che a causa del virus avevano trascorso le vacanze di Natale da soli, chiusi in casa). In tanti tra i fan de I Fatti Vostri si chiedono quando Paolo Fox tornerà finalmente in tv ma al momento la notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali dall’emittente tv.