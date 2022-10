Volto noto della televisione italiana, Paolo del Debbio è un giornalista pubblicista, un conduttore televisivo e anche un professore universitario. Classe 1958 del Debbio si è sempre distinto dai colleghi e dalle colleghe per il carattere schietto e deciso e per le modalità con cui ha sempre trattato temi sociali e di attualità.

Che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Scopriamo qualcosa in più insieme.

Paolo del Debbio: la vita e la carriera del giornalista

Paolo del Debbio è nato a Lucca il 2 febbraio 1958 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 64 anni. Figlio di un deportato nel campo nazista di Buchenwald, del Debbio ha studiato presso la Facoltà di Filosofia all’Università della Santa Croce di Roma, conseguendo successivamente la licenza in filosofia presso la Pontificia Università Urbaniana.

Ha sempre nutrito una forte passione per il mondo del giornalismo e dell’informazione e le sue prime esperienze di lavoro arrivano nel 1988, quando inizia a collaborare con la società di relazioni esterne e istituzionali Fininvest Comunicazioni: ricopre prima il ruolo di coordinatore del centro studi, poi il ruolo di assistente dell’amministratore delegato. L’impiego si conclude nel 1993.

Un anno dopo, nel 1994, Paolo del Debbio diventa uno dei promotori della fondazione di Forza Italia e ne diventa anche direttore dell’Ufficio Studi nazionale.

Negli anni si è anche impegnato a livello politico ed è stato anche candidato dalla coalizione del Polo per le Libertà per la presidenza della regiona Toscana: era il 1995.

È però il giornalismo la sua vera passione, tanto da iniziare a vivere numerose esperienze televisive proprio nelle vesti di giornalista e conduttore. Si ricordano a tal proposito titoli come Secondo voi, programma di informazione di Mediaset condotto da del Debbio dal 2004 al 2010, ma non solo. Dal 2010 fino all’aprile 2013 ha condotto insieme a Federica Panicucci le tre edizioni di Videonews Mattino Cinque su Canale 5. Nel 2012, invece, ha anche condotto in prima serata su Rete 4 il nuovo talk show Quinta colonna, format assai seguito dal pubblico.

Da non dimenticare anche il noto forma di informazione e di approfondimento del TG4, Dalla vostra parte, dedicato in particolare a temi di economia e di politica. Paolo del Debbio si occupa della conduzione di tale programma a partire da marzo 2015.

Tra le altre sue esperienze televisive nelle vesti di conduttore e giornalista è bene ricordare: Perché si perché no (2016) e Dritto e rovescio, il nuovo talk show serale in onda su Rete 4, di cui del Debbio è conduttore dal 7 marzo 2019.

Accanto alla sua nota carriera da conduttore televisivo, Paolo del Debbio continua a essere un giornalista “su carta”; è regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ha scritto per Il Giornale, La Verità e dal 2021 collabora anche con Panorama.

Il 27 settembre 2022 pubblica il suo ultimo romanzo, Il filo dell’aquilone, edito da Mondadori.

La vita privata di Paolo del Debbio

Paolo del Debbio si sposa nel 1988 con Gina Neri, manager e direttrice degli affari istituzionali di Mediaset. Dal loro amore sono nate due figlie, Sara del Debbio e Maddalena del Debbio. L’amore, però, è destinato a concludersi e i due decidono di separarsi.