Orietta Berti ha chiuso la campagna elettorale di Forza Italia a Brindisi. L’opinionista del GF Vip 7, a differenza di tanti altri colleghi, ha accettato di cantare per i sostenitori di Silvio Berlusconi.

Orietta Berti ha chiuso la campagna di Forza Italia

Mentre Laura Pausini ha rifiutato di catare Bella Ciao perché ritenuta “canzone troppo politica“, Orietta Berti ha accettato di cantare per mettere fine alla campagna elettorale di Forza Italia. Sabato 17 settembre 2022, l’opinionista del GF Vip 7 si è esibita in concerto a Brindisi, in onore di tutti i sostenitori di Forza Italia.

Orietta Berti a Brindisi perché amica di Laura De Mola

Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia, ha dichiarato:

“Abbiamo voluto regalare una festa ai brindisini. Lo abbiamo fatto perché la campagna elettorale è un momento di riflessione per parlare di argomenti più seri, ma Orietta Berti, molto amica di Laura De Mola, ha voluto regalarci la sua presenza a Brindisi, e ne abbiamo approfittato. E’ un modo anche per rimarcare la nostra presenza a Brindisi. Abbiamo incontrato tanta gente in questa campagna elettorale. Ne incontreremo ancora di più”.

La Berti, quindi, avrebbe accettato di cantare per Forza Italia in virtù dell’amica Laura De Mola. Il motivo, però, potrebbe essere anche un altro.

Orietta Berti da Rai a Mediaset

Intervistata da Il Messaggero, Orietta ha così motivato il suo passaggio da Rai a Mediaset:

“Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962″.

La Berti, considerando il soladizio con Mediaset, potrebbe aver accettato di esibirsi per Forza Italia per “Soldi. Tanti“.