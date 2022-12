Quanto guadagna l'influencer Paola Turani?

Paola Turani, occhi di ghiaccio e fisico mozzafiato, è, senz’altro, una delle influencer più apprezzate del panorama italiano. Nell’era dei social, è immediato pensare che, attraverso il suo lavoro in rete, la modella lombarda possa arrivare a guadagnare cifre da sogno.

Tutto sulla vita e la carriera di una delle content creator più seguite in Italia.

Paola Turani: gli esordi nel mondo della moda

Paola Turani, 35 anni compiuti lo scorso 10 agosto, è nata nel 1985 nella provincia bergamasca e più precisamente a Sedrina. È proprio mentre passeggia per le vie della sua città con la madre che viene notata alla giovane età di 16 anni da due talent scout della moda parigina.

Così inizia la carriera nella moda della bella Paola che, dopo il diploma di Agraria, si divide tra Parigi e Milano per rincorrere il suo sogno. All’età di 18 anni, invece, Paola partecipa al prestigioso concorso di bellezza di Miss Italia. Pur non arrivando a qualificarsi alla finale, per lei si aprono le porte di un successo crescente, portandola ad essere una delle fashion influencer più conosciute, seguite e ammirate.

La carriera e la vita privata

Paola Turani non ha mai nascosto che per lei la carriera della moda e la presenza sui social fossero strettamente legate. Ha, infatti, affermato che “i social sono importanti al 99%” e che le aziende “cercano modelle molto influenti sui social”. Da questo punto di vista l’influencer lombarda è supportata da un nutrito seguito di follower che la seguono con passione: su Instagram se ne contano ben 2 milioni. Sul suo profilo condivide con i suoi seguaci momenti di vita quotidiana gioiosi e sereni senza tralasciare, però, anche i momenti di fragilità e di sconforto. Ad esempio, si era aperta riguardo al percorso per poter diventare madre e alla difficile diagnosi di infertilità a cui era poi seguito, nel marzo del 2021, il lieto e inatteso annuncio della gravidanza unito ad un messaggio di speranza e tenacia per tutte le donne che come lei inseguivano, non senza fatica, il sogno di avere un figlio. Il piccolo Enea Francesco, nato l’8 ottobre 2021, è il frutto del suo amore con il marito, l’imprenditore bergamasco Riccardo Serpellini, sposato il 5 luglio del 2019 ma con cui ha una relazione già da diversi anni.

Quanto guadagna Paola Turani su Instagram

Dato il suo numeroso seguito nelle piattaforme social, è automatico chiedersi quanto l’influencer bergamasca guadagni attraverso i suoi profili. Mora, dagli occhi celesti e un fisico da lasciare a bocca aperta, Paola ha tutte le carte in regola per essere la tipica bellezza da copertina. Ma Paola non è solo questo: chi la segue ha imparato ad apprezzarla soprattutto per il suo lato umano e per la sua simpatia. Caratteristiche che sono importantissime per chi vuole affermarsi su uno dei social più famosi al mondo. Calcolare le entrate delle influencer è sempre un compito molto arduo: infatti, i guadagni di chi lavora in rete sono sempre un’insieme di pubblicità, post a pagamento o contenuti sponsor. Le ultime stime ci dicono che la famosa influencer Chiara Ferragni guadagni qualcosa come 51.000 euro al mese solo col suo profilo Instagram, cosa che, se fosse vera, ci porterebbe a ipotizzare che la Turani – con sul seguito – possa arrivare a cifre come 10.000 o 20.000 euro al mese senza contare reel e video giornalieri.