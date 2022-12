Il duo di Paola e Chiara ha certamente fatto la storia della musica italiana; basti considerare i cinque milioni di dischi venduti e i tormentoni ancora intramontabili prodotti dalle due sorelle.

Paola e Chiara: il ritorno a Sanremo 2023, la carriera precedente

Paola e Chiara Iezzi, difatti, hanno avuto una brillante carriera insieme, fino all’anno di scioglimento del duo nel 2013. Adesso sono però pronte a tornare: Amadeus ne ha ufficialmente confermato la presenza al Festival di Sanremo 2023, il che ha mandato non poco in visibilio i nostalgici fan delle due sorelle e scatenato nuovamente la curiosità su di loro.

Ricordiamo che le due hanno già vinto Sanremo una volta, nel 1997, con il brano Amici come prima.

Chissà se questo ritorno segnerà un loro nuovo successo. Ricapitolando però di chi parliamo, Paola Iezzi è nata nel 1973 e sua sorella Chiara nel 1974 (hanno dunque rispettivamente 49 e 48 anni): i loro esordi risalgono agli anni ’90 quando cominciano a esibirsi in qualità di coriste del gruppo di Max Pezzali, gli 883. Successivamente prendono parte a Sanremo Giovani e, come detto, vincono nella categoria Nuove proposte nel ’97, pubblicando nello stesso anno Ci chiamano bambine.

Da lì la loro carriera prende il volo, portandole addirittura sul palco del tour di Michael Jackson e a lavorare con Disney alla colonna sonora di Hercules.

Gli anni 2000 costituiscono un’ulteriore impennata nella loro scalata verso il successo, con la svolta più audace dell’album Television e del brano Vamos a bailar (Esta vida nueva). Verso il 2003, però, con una partecipazione a Sanremo di non grande successo, il duo comincia a mostrare alcuni cenni di cedimento e perde il contratto con Sony. Allontanandosi dalle scene, Paola e Chiara fanno parlare di nuovo della loro musica quando nel 2006 Chiara pubblica un singolo come solista dal titolo Nothing at all e ottiene un buon riscontro dal pubblico. Un successo, quindi, ma differente dal passato.

A seguito di queste e di tante chiacchiere in merito allo scioglimento del gruppo Iezzi, anche Paola esordisce come solista nel 2008 con l’EP Alone, composto da cinque pezzi. Le due continuano comunque a lavorare insieme fino al 2013 quando pubblicano il loro ultimo album dal titolo Giungla e poi ufficializzano lo scioglimento a luglio dello stesso anno.

Paola e Chiara: vita privata

Ora le due sorelle Iezzi sono pronte a provarci di nuovo, dopo aver accantonato la musica per un po’. Difatti, negli anni trascorsi hanno tentato strade alternative: Chiara ha provato a sfondare come attrice e ha scritto un libro. Paola invece ha vestito i panni della DJ di musica elettronica.

Per quanto riguarda a loro vita privata, sappiamo che Paola ha una relazione con un fotografo di moda e video maker per il mondo della musica di nome Paolo Santambrogio. Per quanto riguarda Chiara, quest’ultima risulta essersi sposata a Cipro nel 2014 con un ex rabbino dal nome Meir Cohen, abbracciandone anche la stessa religione.

Allo stato attuale sembra che nessuna delle due abbia figli. Ma dopo tanto tempo di assenza dalle scene è possibile che, con il ritorno al Festival, sapremo aggiornarci meglio sulla loro vita attuale.