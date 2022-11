Pamela Prati e Marco Bellavia: il bacio in diretta al GF Vip fa impazzire i Belprati.

Pamela Prati, eliminata nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha avuto un bellissimo ritorno alla realtà. La showgirl, appena è arrivata in studio, ha trovato Marco Bellavia, pronto a stamparle un bacio passionale sulle labbra.

Pamela Prati e Marco Bellavia: il bacio al GF Vip

L’ultima puntata del GF Vip ha visto l’eliminazione di Pamela Prati. Al televoto con Attilio Romita e Sofia Giaele De Donà, l’ex primadonna del Bagaglino è stata fatta fuori con il 27% delle preferenze. Contenta di abbandonare la Casa, più per il risultato del televoto che per una vera volontà, Pamela ha avuto un bellissimo ritorno alla realtà. Appena è arrivata in studio ha trovato Marco Bellavia, pronto a stamparle un bacio passionale sulle labbra.

Il bacio fa impazzire i Belprati

Con la colonna sonora del film Il tempo delle mele, Pamela ha potuto abbracciare il suo Marco. Il bacio è nato spontaneo e ha fatto impazzire i Belprati, fandom nata per sostenere la loro conoscenza. La Prati, appena l’ha visto, gli è saltata al collo, come se fosse una ragazzina. Bellavia non si è tirato indietro, ma è apparso un po’ imbarazzato. “Alfonso aiutami”, ha esclamato l’ex volto di Bim Bum Bam rivolgendosi al conduttore del GF Vip.

Pamela e Marco: nascerà una storia d’amore?

Adesso che anche Pamela è tornata alla realtà, la domanda dei fan sorge spontanea: tra lei e Bellavia nascerà una storia d’amore? E’ ancora preso per poterlo dire, ma, visto il bacio, ci sono buoni presupposti.