GF Vip, Pamela Prati: “Grazie Bellavia, ti amo”

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 novembre 2022 con la quattordicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip Orietta Berti ha ribadito che le dive sono Sophia Loren o Gina Lollobrigida, ma non Pamela Prati. La concorrente del Grande Fratelo Vip ha quindi sottolineato che in realtà lei gioca a fare la diva.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia e Pamela Prati

Marco Bellavia è quindi intervenuto dallo studio proprio per difendere la Prati. A tal proposito ha dichiarato: “Obiettivamente Pamela hai sbagliato a intendere. Tu e Orietta vi siete capite male, c’è stato questo misunderstanding. Per me essere dive è soggettivo. Pamela per me è molto diva, molto di più di quanto non creda. Oggi nello spettacolo mancano le vere dive, prendiamoci le dive nostrane, come la nostra Pamela, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano“.

Pamela Prati dal suo canto ha replicato: “Grazie Bellavia, ti amo“. Bellavia ha quindi proseguito: “Se mi piace più mora o bionda? Sta bene anche bionda, fossi in lei tirerei fuori il suo stato d’animo, togliendosi la parrucca, mettendosi senza trucco, più a nudo davanti alla gente”.