GF Vip: Marco Bellavia corteggia Pamela Prati

Da quando ha messo piede al GF Vip, con qualche giorno di ritardo rispetto ad alcuni colleghi, Marco Bellavia ha iniziato a corteggiare Pamela Prati. L’ex primadonna del Bagaglino si lascerà conquistare dall’ex conduttore di Bim Bum Bam?

Marco Bellavia e Pamela Prati potrebbero essere la prima coppia ufficiale del GF Vip 7. Procediamo con ordine. Ancor prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha candidamente ammesso di apprezzare la showgirl sarda. Il Vippone, di professione mental coach, intende riportare il sorriso sul volto di Pamela e lei non sembra affatto dispiaciuta della cosa. Marco ha anche chiesto ai coinquilini di lasciarlo solo con la Prati: “Dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi da solo con Pamela“.

Quando la sua richiesta è stata assecondata, Bellavia si è rivolto direttamente alla showgirl:

Antonino Spinalbese, notando l’interesse di Marco per Pamela, ha chiamato a raccolta alcuni compagni d’avventura e ha sottolineato:

“Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti”.

Non contento, l’ex compagno di Belen si è rivolto direttamente a Bellavia:

Marco, davanti al bel discorsetto di Antonino, ha ammesso:

“Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice”.