Chiara Ferragni si trova a Dubai con i figli e la crisi con il marito Fedez sembra sempre più profonda, tanto che l’influencer si è tolta la fede nuziale. Al suo posto un anello pantera. Quanto costa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chiara Ferragni, al posto della fede nuziale spunta una pantera: il prezzo

Da qualche giorno Chiara Ferragni si trova a Dubai in vacanza assieme ai figli, Leone e Vittoria e senza Fedez. La crisi tra la coppia sembra ogni giorno sempre più profonda, tanto che l’imprenditrice e influencer non indossa più la fede nuziale. Questo dettaglio non è sfuggito ai più, infatti, nelle ultime foto pubblicate su Instagram da Chiara con indosso un bikini in denim, al posto della fede nuziale c’è un altro anello, ovvero un anello pantera. Si tratta per la precisione del Panthère de Cartier, l’anello a forma di pantera che fascia tutto il dito. Quello indossato dalla Ferragni è in oro bianco 750/1000, arricchito con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante da 1,82 carati. Ma, quanto costa questo anello pantera? Il prezzo è davvero esorbitante, sul sito ufficiale del brand costa 83.500 euro. L’anello non è nuovo, in quanto l’influencer lo ha già sfoggiato in passato. Ciò che è significativo è che questa volta Chiara Ferragni ha indossato l’anello pantera al posto della fede nuziale. E’ proprio finita tra le e Fedez?

Chiara Ferragni e Fedez: il divorzio sembra sempre più vicino

Come abbiamo appena visto, Chiara Ferragni si trova a Dubai per trascorre le vacanze di pasqua assieme ai figli Leone e Vittoria. Il resort dove alloggiano è il Bulgari Resort, un resort extra lusso dove la Ferragni aveva già soggiornato lo scorso anno assieme a Fedez. Per la Ferragni il 2024 è davvero iniziato nel peggiore dei modi, prima lo scandalo del pandoro, che oltre all’accusa di truffa aggravata ha fatto sì che Chiara perdesse follower e contratti, poi la crisi matrimoniale con Fedez. I due sembrano sempre più lontani, come testimonia il fatto che la Chiara ha tolto la fede nuziale. Il rapper, nel frattempo, dopo aver lasciato la casa in cui viveva con Chiara e i figli, sta per lasciare l’appartamento in cui ha vissuto nelle ultime settimane per trasferirsi nella nuova casa. Anche questo sembra un altro passo in avanti verso la separazione ufficiale tra i due. E’ stato lo stesso Fedez ha comunicare che si sta per trasferire nella nuova casa. In questo periodo il rapper ha vissuto in un appartamento in Zona Navigli, la nuova casa invece, come scrive Oggi, si troverebbe in zona Piazza Castello, ed è un appartamento di 400 metri quadrati, a circa 3km da CityLife, dove attualmente vive Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto Fedez a Oggi: “sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i miei veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e del mio senso di vita. Ameranno, ne sono certo, al loro nuova dimora.”

