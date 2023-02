Outer Banks, arrivato alla sua terza stagione, sta per debuttare ufficialmente su Netflix. Creato da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, Outer Banks 3 è distribuita da Netflix dal 15 aprile 2020.

Outer Banks 3: quanti episodi ha la terza stagione

La terza stagione di Outer Banks, attesissima dai fan, conterà un totale di 10 episodi, proprio come le due stagioni precedenti. Ogni episodio ha la durata di circa 50 minuti.

Per ora la serie-tv, considerando anche la nuova terza stagione, vanta un totale di ben 30 episodi.

Quando esce la terza stagione di Outer Banks?

L’uscita della terza stagione di Outer Banks è prevista per giovedì 23 febbraio 2023 e sarà disponibile su Netflix.

A partire dalle 9 di mattina i nuovi 10 episodi della serie saranno disponibili sulla nota piattaforma streaming. Per potere accedere al contenuto, si ricorda che è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile e/o annuale; solo in questo modo sarà possibile accedere alla vasta biblioteca digitale che Netflix mensilmente propone ai suoi utenti.

Di che cosa parla Outer Banks 3? La trama della terza stagione

La terza stagione di Outer Banks vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo avere perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks.

Inizialmente l’isola appare come un posto meraviglioso, simile al Paradiso, dove potersi rilassare facendo di tutto senza stress: dalla pesca, al prendere il sole, al godersi la vita in ogni suo piccolo istante di bellezza. Con il tempo, però, le cose cominciano a cambiare e il mood dell’isola si rivela misterioso. John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo, si ritrovano ancora una volta a dovere risolvere una caccia al tesoro e devono trovare la via di fuga per salvarsi la vita.

Giochi di vendetta, giochi di astuzia, giochi di salvataggio e di fiducia che inizia a traballare: il gruppo deve tenere protetto il tesoro e deve fuggire uscendone indenne. La missione è ardua e i Pogue devono cercare con tutte le loro forze di rimanere uniti: riusciranno a salvarsi?

Il cast di Outer Banks 3: gli attori e le attrici della serie-tv

Tra i volti degli attori e delle attrici della terza stagione di Outer Banks troveremo:

Chase Stokes: John B.;

Madelyn Cline: Sarah Cameron;

Madison Bailey: Kiara;

Jonathan Daviss: Pope;

Rudy Pankow: J.J.;

Austin North: Topper;

Drew Strkey: Rafe Cameron;

Charles Esten: Ward Cameron

Accanto a tali nomi, però, si potrebbero rivedere i volti di Elizabeth Mitchell (Limbrey), Caroline Arapoglou (Rose), Carlacia Grant (Cleo), Cullen Moss (Deputy Shoupe), Julia Antonelli (Wheezie Cameron), Nicholas Cirillo (Barry) e Deion Smith (Kelce).

Tra le new entry della terza stagione, infine, ci saranno: Andy McQueen che vestirà i panni di Carlos Singh, spietato cacciatore di tesori dei Caraibi. Insieme a lui c’è anche Lou Ferrigno Jr. nei panni di Ryan, il migliore agente di sicurezza di Singh. Fiona Palomo veste i panni di Sofia, una ragazza che entra nel gruppo dei Pogue e che stringerà un legame con Rafe.

Il 23 febbraio 2023 Netflix è pronto a regalarvi una nuova emozione tutta da scoprire: Outer Banks 3 vi terrà incollati davanti allo schermo.