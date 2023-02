Outer Banks 3: dove è ambientata la serie Netflix?

Il 23 febbraio arriva su Netflix l’attesissima terza stagione di “Outer Banks“. I fan non vedono l’ora di vivere altre avventure e una nuova caccia al tesoro ma dove finiranno i Pogue questa stagione? Vediamo, all’interno di questo articolo, di scoprirlo.

Outer Banks: di cosa parla?

“Outer Banks” è una serie televisiva statunitense ideata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke e distribuita dalla piattaforma streaming Netflix a partire dal 15 aprile 2020. Si tratta di una serie per Young Adult, cioè destinata principalmente ad adolescenti e giovani adulti. Inizalmente ci troviamo nella località balneare di Outer Banks, situata sulla costa esterna del Nord Carolina, i protagonisti sono un gruppo molto unito di adolescenti che provengono da un quartiere malfamato e sono soprannominati i Pogue.

Quando il capogruppo decide di partire per andare a cercare il padre scomparso mentre era alla ricerca del tesoro della Royal Merchant, porta con sé anche i suoi amici e darà così il via a una serie di avventure mozzafiato.

Outer Banks 3: trama e location

I numerosi fan della serie non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella terza stagione di “Outer Banks” e dove sarà ambientata. Dopo aver perso il loro oro a causa dei Cameron, i Pogue si sono arenati su un’isola deserta, che è un vero e proprio paradiso terrestre, dove possono nuotare, pescare, godere della reciproca compagnia e vivere la propria vita in modo spensierato.

Tutto sta però per cambiare e, come si vede dal trailer ufficiale della terza stagione, una nuova avventura sta per coinvolgere i nostri amati Pogue. “La posta in gioco sta diventando più alta” avvisano i creatori della serie televisiva. I ragazzi si renderanno presto conto che le avventure che hanno vissuto nelle prime due stagioni non sono niente in confronto a ciò che stanno per vivere. Saranno infatti implicati in una nuova caccia al tesoro e finiranno addirittura a El Dorato, la leggendaria città dell’oro, tra commoventi riunioni di famiglia e inseguimenti elettrizzanti.

Il trailer ufficiale della terza stagione di “Outer Banks” mostra molti colpi di scena, che terranno gli spettatori attaccati al teleschermo. John B. che ritrova il padre che credeva ormai essere morto, Sarah che chiede aiuto a un improbabile alleato e la possibile relazione tra Kiara e JJ. Inoltre i giovani amici devono fare i conti con Rafe e Ward, assetati di vendetta, e un feroce criminale caraibico che vuole a tutti i costi trovare il bottino e non si fermerà davanti a nulla. In poche parole I Pogue dovranno lottare contro molti nemici e l’unico modo per riuscire a vincere, conquistare l’oro e sopravvivere è quello di restare uniti.

Outer Banks 3: dove vederlo e data di uscita

Appuntamento per giovedì 23 febbraio, giorno in cui uscirà la terza stagione di “Outer Banks“. La serie televisiva sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Netflix, alla quale bisogna essere abbonati. Se ancora non lo siete tutto ciò che dovete fare è andare su Netflix e registravi scegliendo il piano che più fa per voi, da quello più econimico a quello premium.