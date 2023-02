Outer Banks 3: la trama della serie tv

Manca sempre meno all’uscita della terza stagione di Outer Banks su Netflix. I fan non vedono l’ora di vedere come proseguiranno le avventure dei protagonisti. Scopriamo insieme la trama di questa terza stagione della serie tv.

Outer Banks 3 arriva su Netflix

Mancano pochi giorni all’uscita ufficiale della terza stagione di Outer Banks su Netflix. Ormai è passato oltre un anno da quando gli spettatori hanno lasciato John B e il suo gruppo di amici a Poguelandia. Nel finale della seconda stagione i Pogues stavano inseguendo l’ambita Croce di Santo Domingo e, anche se non hanno messo le mani sul premio finale, ne sono usciti più o meno indenni. Cosa accadrà dopo la rivelazione che Big John, padre di John B, è vivo? La serie, ambientata nelle Outer Banks del North Carolina, segue un gruppo di adolescenti conosciuti come i Pogues.

Tutto inizia con John B e i suoi amici che intraprendono un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del padre e devono affrontare i rivali Kooks, in una mortale caccia al tesoro. Il 3 gennaio Netflix aveva annunciato che la terza stagione di Outer Banks avrebbe debuttato sulla piattaforma il 23 febbraio, data che Madelyn Cline, che interpreta Sarah Cameron, aveva accidentalmente rivelato durante una sua intervista a Young Hollywood lo scorso anno.

Netflix ha anche diffuso le prime immagini della terza stagione della serie tv. Si tratta di una stagione particolarmente attesa dal pubblico, soprattutto per tutti i dubbi lasciati sul finale della seconda stagione.

Outer Banks 3: la trama

Manca pochissimo all’uscita della terza stagione di Outer Banks, particolarmente attesa. Finalmente gli spettatori potranno scoprire come andranno avanti le avventure dei protagonisti. La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano Poguelandia sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato in questa loro casa temporanea. Le cose, però, si mettono male in fretta, quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano nuovamente coinvolti in una caccia al tesoro. Devono riuscire a scappare per riuscire a sopravvivere. Il gruppo si trova completamente al verde e lontano da casa, nessuno di loro può fidarsi e devono fare anche i conti con Ward e Rafe, che sono affamati di vendetta. Faranno anche i conti con uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino tanto desiderato. Il tesoro è realmente alla loro portato oppure si tratta semplicemente di una trappola per riuscire a fermarli definitivamente? I Pogue dovranno lottare contro il mondo intero e l’unico modo che hanno per riuscire nell’impresa è quello di continuare a stare uniti. Una nuova avventura che gli spettatori attendevano da diverso tempo e che finalmente arriverà su Netflix, pronta a conquistare tuti. La terza stagione di questa serie tv sarà ricca di colpi di scena, ma a questo gli spettatori sono decisamente abituati.