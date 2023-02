Outer Banks 3: quando esce su Netflix?

Outer Banks 3 sta per uscire su Netflix. Una stagione davvero molto attesa, grazie allo straordinario successo ottenuto da questa serie televisiva. I fan possono finalmente avere la certezza che il terzo capitolo sta per arrivare.

Outer Banks 3: quando esce

I fan della serie tv Outer Banks avevano già ricevuto l’attesa conferma dell’uscita di una terza stagione, ma ora possono finalmente avere la certezza che passerà davvero poco tempo prima di rivedere i loro personaggi preferiti sul piccolo schermo. Netflix ha annunciato la data di uscita del terzo capitolo della serie tv, che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 febbraio in tutti i Paesi in cui il servizio è fruibile.

La piattaforma di streaming ha diffuso anche alcune nuove immagini del prossimo capitolo. Il teen drama di Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke è stato sicuramente uno dei più apprezzati delle ultime stagioni, grazie all’originalità della storia raccontata e grazie a tutti i particolari della narrazione, che portano sicuramente lo storytelling ad un livello superiore rispetto ad altri prodotti rivolti alla stessa porzione di pubblico. Per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il teen drama dovrebbe proseguire per almeno altre due stagioni dopo la terza.

Sembrerebbe che siano in programma una quarta e una quinta stagione. Queste sono le intenzioni che sono state dichiarate dal co-creatore e showrunner Jonas Pate. “Da quando abbiamo iniziato, abbiamo sempre visto questo racconto come una serie da quattro, forse cinque stagioni” ha dichiarato. Tenendo conto del grande successo della serie può essere probabile che ci saranno anche delle stagioni successive, che andranno a raccontare aspetti non approfonditi nelle precedenti stagioni.

Outer Banks 3: le anticipazioni

Per quanto riguarda la terza stagione di Outer Banks, per il momento le informazioni che si hanno riguardano il fatto che sia formata da 10 episodi e che riprenda dal punto esatto in cui è finita la seconda stagione. Netflix ha scelto di dare coerenza temporale al racconto, ripartendo da quando, dopo aver schivato la morte nel finale della seconda stagione, John e Sara sono in fuga e si trovano nei guai alle Bahamas. I due sono lontani da casa e completamente senza soldi in tasca. Dovranno iniziare a guardarsi le spalle da Ward e Rafe, che sono pronti per la vendetta. Intanto, sulle loro tracce c’è anche il misterioso Don dei Caraibi, che si aggira in cerca di una taglia. In questa avventura i due protagonisti troveranno anche un nuovo gruppo di amici, ma anche dei nemici, mentre la posta di 400 milioni di dollari è sempre in palio. Dopo la lunga attesa di ben due stagioni, sembra che la terza sia quella giusta per veder finalmente sbocciare l’amore tra i due protagonisti. Questo è quanto emerso dalle prime anticipazioni. Nei prossimi episodi potrebbe finalmente iniziare una storia d’amore, particolarmente attesa da parte dei fan che seguono la serie tv dal principio. Sarà sicuramente un grande successo, come le precedenti stagioni. Gli spettatori non vedono l’ora di proseguire con le avventure dei protagonisti.