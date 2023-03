Ieri sera, 12 marzo 2023, al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la 95esima edizione dei Premi Oscar. Vediamo, all’interno di questo articolo, come si è vestita la famosa e amatissima cantante e attrice Lady Gaga, candidata per la miglior canzone originale, “Hold My Hand“.

Oscar 2023: Lady Gaga con un abito firmato Donatella Versace

Stefanie Joanne Angelina Germanotta, conosciuta al pubblico come Lady Gaga, si è presentata sull’ormai ex Red Carpet, visto che per questa edizione si è deciso di cambiarne il colore e farlo diventare color champagne, con un bellissimo abito firmato Donatella Versace. La cantante in realtà non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alla cerimonia degli Oscar in quanto super impegnata nelle riprese del sequel del film Joker, con Joaquine Phoenix, invece è riuscita a esserci, meravigliando tutti i presenti sul tappeto color champagne con l’abito di Versace. Il vestito indossato da Lady Gaga è lo stesso col quale aveva sfilato la supermodella statunitense Gigi Hadid qualche giorno prima al Versace Fashion Show, svoltosi sempre a Los Angeles. Si tratta di un abito in top bustier in tulle semitrasparente e gonna a trapezio, un abito affascinante e femminile, di cui non conosciamo ancora il prezzo di vendita. La cantante ha completato il look con un rossetto rosso, smokey eyes e un collier brillante.

Da sottolineare che Lady Gaga, mentre stava camminando sulla passerella color champagne, si è accorta che uno dei fotografi presente è inciampato ed è caduto, così è subito corsa a soccorrerlo. La cantante di “Shallow“, “Bad Romance“, “Always Remember Us This Way“, “Poker Face“,”Applause” “I’ll Never Love again“, ha messo una mano sotto al braccio del fotografo caduto e lo ha aiutato a rialzarsi, nonostante l’ingombro del vestito che indossava. Il video ha fatto il giro del web, un gesto che in realtà dovrebbe essere considerato normale ma che al giorno d’oggi è quasi una rarità.

Oscar 2023: il cambio d’abito di Lady Gaga

Lady Gaga, dopo aver indossato l’abito da sera nude look di Versace sul tappeto color champagne, ha deciso di cambiarsi per la sua esibizione sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. La cantante, candidata per la miglior canzone originale, “Hold My Hand“, colonna sonora del film “Top Gun: Maverick“, con Tom Cruise e Jennifer Connely, è salita sul palco per cantare la sua canzone in una veste naturale, dimostrando ancora di più tutta la sua autenticità. Una semplice maglietta nera, un paio di jeans strappati, un paio di sneakers e niente trucco, questo il look scelto da Lady Gaga che, prima di cantare, si è rivolta al pubblico con queste parole:

“Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te.”

La performance di Lady Gaga è stata superlativa come al solito, letteralmente da brividi. Non a caso, finito di cantare, il pubblico si è alzato in piedi in una standing ovation. Se nel 2019, con la canzone “Shallow“, cantata sul palco assieme all’attore Bradley Cooper, per il film “A Star is Born“, Lady Gaga aveva vinto la statuetta, quest’anno il premio è invece andato a Maragadha Mani e Chandrabrose per “Naatu Naatu“, colonna sonora del film “RRR“.