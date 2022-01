Paolo Fox, l’astrologo nostrano più famoso e apprezzato, ha fatto le sue previsioni per la settimana entrante. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, alcuni segni zodiacali daranno inizio ad una nuova vita, mentre altri finiranno ko.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni

Tramite le pagine del settimanale DiPiù Tv, Paolo Fox ha fatto le sue previsioni astrologiche per i prossimi giorni. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, alcuni segni zodiacali vivranno attimi intensi e positivi, mentre altri farebbero bene a puntare la sveglia direttamente al 7 febbraio. Nello specifico, l’oroscopo dice che gli ariete vivranno giorni all’insegna del nervosismo. In amore dovranno prendersi del tempo per ritrovare la fiducia perché, anche se hanno chiuso con il passato, fanno ancora fatica a lasciarsi andare a nuove esperienze.

Anche il versante lavorativo darà qualche grattacapo: servirà pazienza per ricevere le gratificazioni che si aspettano da tempo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni non promettono bene

Stessa situazione delicata per i cancro che, dopo le delusioni amorose vissute con gli ultimi incontri, dovranno gestire una situazione complicata. Paolo Fox, però, invita i single del segno ad avere fiducia nell’amore perché ci potrebbero essere incontri favorevoli. Sul lavoro, invece, ci sono rimpianti in vista e sarà necessaria molta pazienza per gestire la situazione.

Settimana negativa anche per i leone, che metteranno in discussione un rapporto su cui avevano puntato molto. L’unica soluzione è fare nuove amicizie, che sono sempre un arricchimento. Il lavoro, invece, li metterà a dura prova, ma potrebbero esserci dei vantaggi da non sottovalutare. Come dice sempre Paolo Fox, però, le previsioni astrologiche non vanno mai seguire alla lettera, ma “verificate“.

Oroscopo Paolo Fox: i segni in down

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche i capricorno, i pesci e gli acquario vivranno una settimana in down. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, i nati sotto il segno del capricorno avranno giorni complicati. Il passato continuerà a bussare alla porta e a dare qualche problema. I nuovi incontri, però, potrebbero dare una spinta in più e portare al cambiamento tanto atteso. Nel lavoro, per raggiungere gli obiettivi, sarà necessaria una buona dose di pazienza e molta, molta diplomazia. Gli acquario, invece, faranno i conti con un pensiero costante: qualcuno dal passato tornerà ad occupare la mente. E’ davvero la scelta giusta? Nella maggior parte dei casi, le minestre riscaldate non portano mai nulla di buono e, soprattutto, non durano che un battito di ciglia. Per avere qualche novità in amore arriverà bisognerà aspettare marzo. Sul versante lavorativo, infine, sarà necessario fare tagli dolorosi, che potrebbero portare, più avanti, a qualche soddisfazione.

Infine, i nati sotto il segno dei pesci dovranno aspettare delle risposte importanti da parte di persone che gravitano attorno alla loro vita. Sul lavoro ci saranno ancora dubbi e malinconie legate al passato, ma non mancheranno nuove e buone idee.