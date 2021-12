Diciamolo, quante volte per pura curiosità o ricerca di conferme, abbiamo sbirciato il nostro segno e quello della persona causa delle nostre farfalle nello stomaco? Anche l’oroscopo per il 2022 potrebbe raccontarci qualcosa di più sul nostro stato sentimentale!

Che siate single, alla ricerca dell’anima gemella, oppure fidanzatissimi, in pieno periodo della conoscenza o in una “relazione” complicata, ecco cosa hanno in serbo per voi le stelle in fatto d’amore.

Oroscopo, l’amore nel 2022: Ariete

Il 2022 porterà finalmente aria fresca sul percorso del segno dell’Ariete. Saranno tantissime le occasioni per mettersi alla ricerca di un nuovo amore. I nati sotto questo segno, con la loro allegria, saranno davvero irresistibili agli occhi degli altri. Attenzione però alle false aspettative.

Toro

Il 2022 sarà ricco di opportunità per quelli nati sotto il segno del Toro. La ricerca dell’anima gemella darà i suoi frutti e gli amori sbocciati prometteranno scintille! Un periodo ricco di incontri anche per chi, invece, è ancora impegnato a curarsi le ferite d’amore. Arriverà la persona giusta? Chi lo sa, la bellezza è nel viversi il momento!

Gemelli

I nati in Gemelli per il 2022 saranno in grado di portare avanti relazioni gratificanti e stabili. Meglio però conservare un po’ di cautela se si tratta di primi incontri. Per un periodo il contatto con persone negative renderà i nati sotto questo segno inquieti e poco lucidi, ma riusciranno a trovare la chiave per venirne fuori.

Cancro

Il 2022 sarà all’insegna di un luminoso risveglio in amore per quelli del Cancro. Un incontro porterà ai nati sotto questo segno una ventata allegria e leggerezza. Non dovranno però lasciarsi prendere troppo dall’entusiasmo o il rischio sarà quello di creare situazioni illusorie per l’altro.

Leone

I cieli del 2022 saranno annuvolati da qualche dubbio per quelli del Leone, ma l’orizzonte sarà più sereno e pieno di splendide occasioni in amore. I legami ormai stanchi e insoddisfacenti giungeranno ad un epilogo, ma i nati sotto questo segno, vincenti e pieni di fascino, si riprenderanno subito, pronti per avviare nuove storie.

Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, il 2022 inizierà con qualche ostacolo da superare. Non mancheranno incertezze, timori ed esitazioni, soprattutto per le coppie. Chi è alla ricerca dell’anima gemella invece rischierà di incappare in relazioni poco gratificanti. Per i più attenti però non mancheranno incontri davvero molto stimolanti.

Bilancia

Intraprendenti e pieni di entusiasmo, per quelli della Bilancia il 2022 sarà all’insegna dell’ottimismo, il periodo sarà perfetto per iniziare legami stabili, di lunga durata. Attenzione però alle scelte avventate che potrebbero fare incappare i nati sotto questo segno in storie difficili!

Scorpione

Per quelli dello Scorpione invece, il 2022 ha in serbo fantastiche sorprese. Sapranno districarsi da rapporti difficili e intraprendere nuovi legami o rafforzarne alcuni. Una volta risolte alcune questioni spinose quindi, non mancheranno le occasioni che faranno battere i cuori brucianti.

Sagittario

Nel 2022 i nati sotto il segno del Sagittario sapranno destreggiarsi fra gli influssi contrastanti. Sarà molto facile, purtroppo, fare incontri poco fortunati ma dopo tanta fatica non mancheranno le occasioni di conoscere persone interessanti. Alcune scelte sagge infatti, metteranno i nati sotto questo segno sulla strada giusta per incontrare l’anima gemella.

Capricorno

Il 2022 per quelli del Capricorno sarà un anno davvero luminoso in campo sentimentale. Alcune scelte compiute, saranno durature nel tempo e garantiranno ai nati sotto questo segno una buona dose di serenità per affrontare il resto dell’anno con più distensione e ottimismo.

Acquario

Quelli nati sotto il segno dell’Acquario saranno giudiziosi nelle scelte di cuore e saranno anche in grado di stabilizzare le relazioni già avviate. Non mancheranno tensioni e rotture brusche che faranno però riflettere sul percorso giusto da intraprendere. Un ottimo periodo anche per i single che si sentiranno pervasi da irresistibile fascino. Sarà quindi il momento ideale per trovare la dolce metà.

Pesci

Ai nati sotto il segno dei Pesci il 2022 richiederà di compiere alcune importantissime scelte al fine di modificare la vita di coppia o addirittura cambiare partner. I nati sotto questo segno godranno di fortuna in abbondanza che favorirà un incontro molto speciale.