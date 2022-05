Only Fun – Comico Show: cast, quando e dove vederlo

Only Fun Comico Show è il nuovo format insolente e sfacciato di canale Nove condotto da Elettra Lamborghini e i Panpers.

Only Fun- Comico Show: quando va in onda e dove vederlo

Oggi, giovedì 19 maggio, alle 21.25 al Teatro Galleria di Legnano debutterà il format di nuova concezione, Only Fun- Comico Show.

La conduttrice Elettra Lamborghini affiancata da i Panpers, comici già rodati da parecchio tempo sulla scena televisiva, invitano alla goliardia attraverso una trasmissione che vuole essere un mix di satira e comicità grazie alle esibizioni di un parterre di comici.

Come accennato, Only Fun- Comico Show andrà in onda dal Teatro di Legnano a partire da oggi, 19 maggio, in prima serata sul Canale Nove alle 21,25, ma sarà anche fruibile in diretta streaming su Discovery Plus.

Sul palco del nuovo show ci saranno tre neo conduttori a fare le prove generali, appunto Elettra Lamborghini e i Panpers, nome artistico di Andrea Pisani e Luca Peracino. Elettra non si esibirà in canti e balli, come siamo soliti conoscerla, ma dovrà dimostrare la sua indole sarcastica e uno humor adatti al contesto. Per il duo Panpers, invece, non è la prima esperienza sul piccolo schermo, avendo già alle spalle esperienze importanti, come quelle a Colorado e Honolulu.

Il nome del nuovo show ha già attirato la debita curiosità. Il riferimento è ovvio e rimanda al famoso sito ‘Onlyfans‘. La stessa Elettra Lamborghini ha detto al riguardo: “Il nome viene dal sito dove le ragazzine un po’ zocco***e postano le foto…”

Gli appuntamenti e il cast

Gli appuntamenti previsti da palinsesto sono cinque, e la durata della trasmissione è di 70 minuti. Per quanto concerne il cast del nuovo show comico, troviamo una serie di comici di nota fama e alcuni in erba e alle prime armi. In particolare, parliamo di Giuseppe Giacobazzi, Gianluca De Angelis, Raul Cremona, Valentina Persia, Alberto Farina, Maurizio Battista, Alessandro Bianchi. Nel cast anche Francesco Cicchella, Gli Oblivion, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Marta Zoboli, Barbara Foria, Antonio Ornano, Pino e Gli Anticorpi. Essi dovranno intrattenere il pubblico con i loro numeri comici, alle volte cavalli di battaglia, alle altre sketch inediti.

Il nuovo programma comico di Canale Nove è prodotto da Colorado Film per Discovery Italia, disponibile in anteprima su Discovery +.

La carriera della Lamborghini

Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. L’anno successivo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e ha posato altresì per Playboy Italia. Nel febbraio 2018, ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nel programma The Voice of Italy. Il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per Universal Music Group, ha annunciato il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi a giugno. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare). Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi per fare l’opinionista nel reality L’isola dei famosi.