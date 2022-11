Attrice inglese di 54 anni, Olivia Williams ha una carriera cinematografica, televisiva e teatrale molto importante. Nel 2022 è Camilla Shand in The Crown

Attrice britannica di 54 anni, Olivia Williams nel 2022 veste i panni di Camilla Shand nella quinta stagione di The Crown.

Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e della sua carriera da attrice? Scopriamolo insieme!

Olivia Williams: tutto sull’attrice britannica

Nata sotto il segno del Leone il 26 luglio 1968, Olivia Williams, inglese di Londra (Camden Town, per la preicisone), attualmente ha 54 anni. Entrambi i genitori sono avvocati, ma lei decide di intraprendere studi differenti, frequentando il Newnham College di Cambridge e laureandosi in letteratura inglese.

Appassionata anche di arte e spettacolo, Williams inizia a studiare teatro alla Bristol Old Vic Theatre School, che frequenta per circa due anni.

Dopo tale esperienza cambia struttura e continua a studiare recitazione presso la nota Royal Shakespeare Company. È proprio con quest’ultima compagnia che Olivia Williams comincia a girare in diversi tour e a recitare in numerosi spettacoli: il suo debutto sul palco comincia proprio grazie al teatro.

Per la televisione, invece, l’attrice inglese dovrà aspettare il 1996: Olivia Williams recita per la prima volta in tv nel film Emma, basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen.

Un anno dopo, nel 1997, arriva il suo debutto al cinema in compagnia del collega, anch’egli attore, Kevin Costner per il film L’uomo del giorno dopo. Sicuramente il grande pubblico se la ricorderà anche per la sua brillante presenza in The Sixth Sense – Il sesto senso, nel ruolo della moglie di Bruce Willis. È proprio grazie a tale parte che Olivia Williams comincia a essere chiamata per partecipare a numerose produzioni cinematografiche inglese, tra cui Lucky Break, The Heart of Me (vince il British Independent Film Awards come migliore attrice) e An Education.

Ve la ricordate nella parte di Mrs. Darling nell’ultimo Peter Pan (2003)? O ancora, nella parte della Dr.ssa Moira MacTaggert in X-Men – Conflitto finale (2006)? Impossibile dimenticarla!

Nel corso della sua carriera Olivia William si è trovata anche a interpretare il ruolo di Jane Austen nella produzione Miss Austen Regrets, mentre in America entra nel cast della serie Dollhouse nel ruolo di Adelle DeWitt, ma non solo. Infatti, l’attrice si è trovata di fronte anche alla grande esperienze della scrittura; in particolare, Williams ha scritto e letto per conto della BBC Radio il racconto breve The Significance of Hair, mentre dal 2006 si dedica alla scrittura di report di viaggio per conto dell’Independent Traveller, la sezione del quotidiano The Independent.

Nel novembre 2022 Olivia Williams è stata nominata l’attrice più sexy del mondo dalla prestigiosa rivista “Glam’Mag”, che la vede protagonista di copertina. Nello stesso mese l’attrice britannica approda anche nella quinta stagione di The Crown, vestendo i panni di Camilla Shand (conosciuta anche come Camilla Parker-Bowles). La serie dedicata alla corona inglese arriva alla sua quinta stagione ed è disponibile su Netflix a partire dal 9 novembre 2022.

La vita privata di Olivia Williams

Sulla vita privata dell’attrice britannica non si hanno particolari informazioni. È stata fidanzata per quattro anni con il ministro polacco Radek Sikorski, dal quale però si separa. Nel novembre 2003 Williams sposa l’attore di teatro Rhashan Stone e dal loro amore nascono due figlie, Esmè Ruby (nata nel 2004) e Roxana Mary (nata nel 2007).

Olivia Williams non è presente sui social network: digitando il suo nome su Instagram,infatti, non si riesce ad accedere ad alcun profilo. Discorso analogo anche per Facebook: Olivia Williams pare essere lontana dal mondo virtuale dei social.