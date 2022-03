La voce del ritiro dalle scene di Bruce Willis è stata confermata dalla figlia Rumer, che a nome di tutta la famiglia ha condiviso un post su Instagram in cui ha spiegato che le condizioni di salute del padre sarebbero incompatibili con il proseguimento della sua professione.

Bruce Willis sarebbe infatti affetto da afasia, un disturbo che colpisce il cervello nell’area che controlla il linguaggio e che come risultato ha la perdita della capacità di esprimersi e o comprendere parole scritte.

Non c’è dubbio, per il mondo del cinema si tratta di un gran brutto colpo, Willis infatti è uno degli attori che più vengono in mente quando si pensa ai film d’azione di stampo hollywoodiano.

La sua filmografia è davvero vasta, ma per ripercorrere quella che è stata la sua carriera abbiamo pensato di raccogliere i più famosi che lo hanno visto protagonista.

Bruce Willis, i film del debutto

Bruce Willis inizia ufficialmente la sua carriera nel mondo del cinema negli anni ’80 con un’apparizione in Delitti inutili accanto ad un affascinante Frank Sinatra e successivamente lo vediamo anche recitare una parte in Miami Vice.

Ma è nel 1985, cinque anni dopo, che l’attore ottiene il ruolo che gli spianerà poi la strada verso il successo.

Willis infatti partecipa ai provini per la serie tv Moonlighting per cui gli viene assegnata la parte del detective Addison, il protagonista insieme a Cybill Shepherd che interpreta la collega Madelyn Hayes.

La fortunata saga di Die Hard

Tre anni dopo Moonlighting, nell’88, Bruce Willis sveste i panni del detective Addison per entrare in quelli del poliziotto John McClane che vestirà per ben 25 anni. McClane è infatti il protagonista di quella che poi sarà la saga di Die Hard, ovvero Trappola di cristallo.

La saga prosegue fino al 1995 e nel 2007 a 12 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, rivediamo nuovamente Bruce Willis in Die Hard – Vivere o morire. Nel 2013 invece arriva nelle sale Die Hard – un buon giorno per morire e con questo la saga arriva al suo quinto capitolo che però non viene accolto con lo stesso entusiasmo dei film precedenti.

Tutti i successi di Bruce Willis

Tra un film di Die Hard e l’altro, Bruce Willis prende parte anche ad altre pellicole di successo, una su tutte è il cult movie Pulp Fiction, film di Quentin Tarantino per cui Willis recita accanto ad attori del calibro di John Travolta, Samuel L. Jakson e Uma Thurman.

Nel 1998 Bruce Willis è invece nel cast di Armageddon – Giudizio finale, film di Michael Bay che nel cast vede anche Liv Tyler, figlia di Steven Tyler, il leader degli Aerosmith che hanno curato la colonna sonora del film. Impossibile non commuoversi ascoltando I don’t want to miss a thing.

Un anno dopo Willis è il Dottor Malcolm Crowe per Il sesto senso, film che ha reso celebre un giovanissimo Haley Joel Osment. Nel 1999 lo vediamo invece prendere parte alla saga di FBI: protezione testimoni e nel 2005 è in Sin City, film di Robert Rodriguez, Frank Miller e Quentin Tarantino, che nel cast vanta anche la presenza di Mickey Rourke. Nel 2010 invece, Willis recita in Red, insieme a Robert Freeman. L’ultimo film di successo in cui appare l’attore è invece il sequel de I mercenari, nel 2012.